На 50-60 рейсів менше, ніж раніше: ситуація на луцькій автостанції.ВІДЕО

Віталій Бондарчук.



Станом на 23 листопада курсує приблизно на 50-60 оборотних рейсів менше, ніж раніше.



Зі слів Віталія Бондарчука, транспорт не їздить із різних причин, в тому числі через відсутність вакцинації у водіїв. "У листопаді та лютому завжди менше людей їздить і коронавірус тут ні до чого. Було у середньому від 650 до 710 рейсів. Ми не відстежуємо причини того, чому автобуси не приходять", – зазначив старший диспетчер.



Натомість внутрішньообласні рейси, говорить диспетчер, виконуються в повному обсязі, як і до впровадження "червоного" рівня епіднебезпеки 8 листопада. Віталій Бондарчук каже: ті, хто не мають сертифіката, але планують їхати за межі регіону, можуть зробити експрес-тест на автостанції.



Пункт тестування діє на другому поверсі. Як розповіла медсестра Ірина Гура, зараз звертається менше людей, ніж було на початку запровадження "червоної" зони.



"Тестування триває щонайменше 15 хвилин. Ми маємо бланк, на якому вказуємо прізвище, ім’я, по батькові людини, вік і ставимо нашу печатку про позитивний або негативний результат, залежно від результату", – говорить медична сестра.



Пасажири не завжди дотримуються карантинних вимог, – говорить водій автобуса сполученням "Свіноуйсьце – Біла Церква".



"Ми питаємо, чи має сертифіката, каже немає, а що з нею робити... Білет куплений на автостанції, та й мусимо брати. Часто є по дорозі, спиняють як треба і не треба. Перевіряють, чи сертифікати люди мають", – додає чоловік.



"Хоча пасажирів зараз мало, проте на трасі пасажирів автобуса періодично перевіряють поліцейські як і в регіонах, так і за кордоном", – зазначив водій автобуса "Луцьк – Пулави" Анатолій Мазур. Каже: перевіряють сертифікати про вакцинацію.



Пасажирка рейсу Антоніна Остапук каже: вакцинована, тому їздить автобусами на міжобласному сполученні без проблем. Каже: нині доводиться пред'являти електронний сертифікат з QR-кодом.



"У мене був сертифікат у паперовому вигляді, але на кордон не підходив. Мене повернули назад і мусила іти до лікаря. Відразу не було таких вимог і я їздила з паперовим сертифікатом двічі. Потім стало, що тільки в "Дії" треба і тільки з QR-кодом", – зазначила пасажирка.



Сертифікати про вакцинацію у пасажирів та водіїв перед поїздкою працівники Луцької автостанції № 1 не перевіряють, оскільки не мають таких обов’язків, – додав старший диспетчер Віталій Бондарчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобусне сполучення з Луцька наразі відсутнє в напрямку Вінниці, Івано-Франківська, Хмельницька. Менше рейсів з Луцької автостанції № 1 виконується до Львова та Вараша Рівненської області, – повідомив Суспільному старший диспетчер автостанціїСтаном на 23 листопада курсує приблизно на 50-60 оборотних рейсів менше, ніж раніше.Зі слів Віталія Бондарчука, транспорт не їздить із різних причин, в тому числі через відсутність вакцинації у водіїв. "У листопаді та лютому завжди менше людей їздить і коронавірус тут ні до чого. Було у середньому від 650 до 710 рейсів. Ми не відстежуємо причини того, чому автобуси не приходять", – зазначив старший диспетчер.Натомість внутрішньообласні рейси, говорить диспетчер, виконуються в повному обсязі, як і до впровадження "червоного" рівня епіднебезпеки 8 листопада. Віталій Бондарчук каже: ті, хто не мають сертифіката, але планують їхати за межі регіону, можуть зробити експрес-тест на автостанції.Пункт тестування діє на другому поверсі. Як розповіла медсестра, зараз звертається менше людей, ніж було на початку запровадження "червоної" зони."Тестування триває щонайменше 15 хвилин. Ми маємо бланк, на якому вказуємо прізвище, ім’я, по батькові людини, вік і ставимо нашу печатку про позитивний або негативний результат, залежно від результату", – говорить медична сестра.Пасажири не завжди дотримуються карантинних вимог, – говорить водій автобуса сполученням "Свіноуйсьце – Біла Церква"."Ми питаємо, чи має сертифіката, каже немає, а що з нею робити... Білет куплений на автостанції, та й мусимо брати. Часто є по дорозі, спиняють як треба і не треба. Перевіряють, чи сертифікати люди мають", – додає чоловік."Хоча пасажирів зараз мало, проте на трасі пасажирів автобуса періодично перевіряють поліцейські як і в регіонах, так і за кордоном", – зазначив водій автобуса "Луцьк – Пулави". Каже: перевіряють сертифікати про вакцинацію.Пасажирка рейсукаже: вакцинована, тому їздить автобусами на міжобласному сполученні без проблем. Каже: нині доводиться пред'являти електронний сертифікат з QR-кодом."У мене був сертифікат у паперовому вигляді, але на кордон не підходив. Мене повернули назад і мусила іти до лікаря. Відразу не було таких вимог і я їздила з паперовим сертифікатом двічі. Потім стало, що тільки в "Дії" треба і тільки з QR-кодом", – зазначила пасажирка.Сертифікати про вакцинацію у пасажирів та водіїв перед поїздкою працівники Луцької автостанції № 1 не перевіряють, оскільки не мають таких обов’язків, – додав старший диспетчер Віталій Бондарчук.

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