Доплата до пенсії: яка має бути пенсія у людей віком від 70 років

З 1 жовтня 2022 року людям віком від 70 до 75 років виплачуватиметься щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 300 гривень. Про це повідомляється на Урядовому порталі.Така надбавка має встановлюватись незалежно від кількості стажу.В то же час у людей віком від 70 років загальний розмір пенсії має становитиза наявності 30 років стажу у жінок та 35 років у чоловіків.При цьому передбачено обмеження для тих, пенсії чиї перевищуватимуть 10340,35 гривні (середня зарплата в Україні за 2020 рік).Якщо стаж становить менш як 30 років у жінок та менш як 35 років у чоловіків, доплата до пенсії встановлюється у розмірі, пропорційному наявному стажу, виходячи з зазначеного вище розміру (3000 гривень). Якщо, наприклад, у жінки віком від 70 років 29 років стажу, то для неї пенсія буде не менше 2900 гривень, якщо 28 років, то пенсія буде не менше 2800 гривень тощо.У осіб віком від 70 до 80 років зі стажем 20 років у жінок та 25 років у чоловіків пенсія буде. У пенсіонерів віком від 80 років та старших з таким же стажем буде не менше 2600 гривень, як і зараз.