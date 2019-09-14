«В суму 23,5 млн грн – вклалися»: завершують реконструкцію площі перед луцьким РАЦСом.ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій в Луцьку завершують ремонтні роботи. До кінця 2021 року реконструкцію планують закінчити, — розповів Суспільному начальник департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк.
З його слів, працівники мають завершити основні роботи з реконструкції площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку за два тижні, далі виконані роботи оглянуть фахівці та за потреби, підрядники виправлятимуть недоліки.
Нині тут встановлюють ліхтарі, лавки, сходи, висаджують дерева.
Майстер Василь з колегою встановлюють гранітні сходи перед Палацом урочистих подій. Він каже, що планують завершити до кінця тижня.
Зі слів Миколи Осіюка, загальна вартість проєкту 23,5 млн грн, у цю суму вклалися. Додає: виникали малі додаткові роботи, але це в межах розроблених відповідних сум.
Роботи на площі Героїв Майдану стартували 10-го серпня 2021 року. Перед початком ремонту тут замінили тепло-, електро- та зливові мережі. Зі слів комунальника Миколи Осіюка, підрядник дає гарантію на виконані роботи – 7 років.
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З його слів, працівники мають завершити основні роботи з реконструкції площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку за два тижні, далі виконані роботи оглянуть фахівці та за потреби, підрядники виправлятимуть недоліки.
Нині тут встановлюють ліхтарі, лавки, сходи, висаджують дерева.
Майстер Василь з колегою встановлюють гранітні сходи перед Палацом урочистих подій. Він каже, що планують завершити до кінця тижня.
Зі слів Миколи Осіюка, загальна вартість проєкту 23,5 млн грн, у цю суму вклалися. Додає: виникали малі додаткові роботи, але це в межах розроблених відповідних сум.
Роботи на площі Героїв Майдану стартували 10-го серпня 2021 року. Перед початком ремонту тут замінили тепло-, електро- та зливові мережі. Зі слів комунальника Миколи Осіюка, підрядник дає гарантію на виконані роботи – 7 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А давайте проведемо НЕЗАЛЕЖНИЙ аудит, і відразу виявиться, що робіт там - максимум мільйонів на 10, решта - в кишені...
23 млн.-ви це серйозно.Може 53...а то і більше.Можна почути думку експертів.
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