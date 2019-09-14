вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«В суму 23,5 млн грн – вклалися»: завершують реконструкцію площі перед луцьким РАЦСом.ВІДЕО

«В суму 23,5 млн грн – вклалися»: завершують реконструкцію площі перед луцьким РАЦСом.ВІДЕО
На площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій в Луцьку завершують ремонтні роботи. До кінця 2021 року реконструкцію планують закінчити, — розповів Суспільному начальник департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк.

З його слів, працівники мають завершити основні роботи з реконструкції площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку за два тижні, далі виконані роботи оглянуть фахівці та за потреби, підрядники виправлятимуть недоліки.

Нині тут встановлюють ліхтарі, лавки, сходи, висаджують дерева.

Майстер Василь з колегою встановлюють гранітні сходи перед Палацом урочистих подій. Він каже, що планують завершити до кінця тижня.

Зі слів Миколи Осіюка, загальна вартість проєкту 23,5 млн грн, у цю суму вклалися. Додає: виникали малі додаткові роботи, але це в межах розроблених відповідних сум.

Роботи на площі Героїв Майдану стартували 10-го серпня 2021 року. Перед початком ремонту тут замінили тепло-, електро- та зливові мережі. Зі слів комунальника Миколи Осіюка, підрядник дає гарантію на виконані роботи – 7 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реконструкція, площа Героїв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А давайте проведемо НЕЗАЛЕЖНИЙ аудит, і відразу виявиться, що робіт там - максимум мільйонів на 10, решта - в кишені...
Відповісти
23 млн.-ви це серйозно.Може 53...а то і більше.Можна почути думку експертів.
Відповісти
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
Продають збудований котедж під Луцьком із особливою архітектурою.ФОТО*
Сьогодні, 09:00
«В суму 23,5 млн грн – вклалися»: завершують реконструкцію площі перед луцьким РАЦСом.ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Різдвяний піст: коли починається, що суворо заборонено і як буди тим, хто перехворів на COVID-19
Сьогодні, 07:20
Доплата до пенсії: яка має бути пенсія у людей віком від 70 років
Сьогодні, 06:21
Схожі новини
Озеленення, фонтан, капличка: у місті на Волині хочуть реконструювати площу Героїв. ФОТО Озеленення, фонтан, капличка: у місті на Волині хочуть реконструювати площу Героїв. ФОТО
14 вересень, 2019, 21:45
У Ковелі реконструюють Привокзальну площу та будівлю міськради. ФОТО У Ковелі реконструюють Привокзальну площу та будівлю міськради. ФОТО
18 листопад, 12:33
У Луцьку реконструювали аварійний водогін: мережа пройде під Стиром.ФОТО У Луцьку реконструювали аварійний водогін: мережа пройде під Стиром.ФОТО
12 листопад, 21:14
На реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні потрібно понад 800 млн гривень На реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні потрібно понад 800 млн гривень
11 листопад, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи дотримуються карантину прихожани у луцьких церквах. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині за останню добу від коронавірусу померло десятеро людей
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
 0
Продають збудований котедж під Луцьком із особливою архітектурою.ФОТО*
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8