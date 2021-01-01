Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
14 325 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 24 листопада.
Також за минулу добу госпіталізували – 4 077 осіб; летальних випадків – 595; одужали – 29 044 особи; здійснили тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 367 461 особа; одужали – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; провели ПЛР-тестувань – 15 648 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 24 листопада.
Також за минулу добу госпіталізували – 4 077 осіб; летальних випадків – 595; одужали – 29 044 особи; здійснили тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 367 461 особа; одужали – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; провели ПЛР-тестувань – 15 648 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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