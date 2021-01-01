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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
14 325 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 24 листопада.

Також за минулу добу госпіталізували – 4 077 осіб; летальних випадків – 595; одужали – 29 044 особи; здійснили тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 367 461 особа; одужали – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; провели ПЛР-тестувань – 15 648 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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