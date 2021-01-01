Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 24 листопада.



Також за минулу добу госпіталізували – 4 077 осіб; летальних випадків – 595; одужали – 29 044 особи; здійснили тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.



За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 367 461 особа; одужали – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; провели ПЛР-тестувань – 15 648 456.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1743 випадки;



Вінницька область – 659 випадків;



Волинська область – 581 випадок;



Дніпропетровська область – 674 випадки;



Донецька область – 948 випадків;



Житомирська область – 341 випадок;



Закарпатська область – 403 випадки;



Запорізька область – 906 випадків;



Івано-Франківська область – 525 випадків;



Київська область – 795 випадків;



Кіровоградська область – 162 випадки;



Луганська область – 336 випадків;



Львівська область – 511 випадків;



Миколаївська область – 556 випадків;



Одеська область – 491 випадок;



Полтавська область – 1060 випадків;



Рівненська область – 619 випадків;



Сумська область – 324 випадки;



Тернопільська область – 275 випадків;



Харківська область – 562 випадки;



Херсонська область – 223 випадки;



Хмельницька область – 808 випадків;



Черкаська область – 518 випадків;



Чернівецька область – 173 випадки;



Чернігівська область – 132 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 325 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 24 листопада.Також за минулу добу госпіталізували – 4 077 осіб; летальних випадків – 595; одужали – 29 044 особи; здійснили тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 367 461 особа; одужали – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; провели ПЛР-тестувань – 15 648 456.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.м. Київ – 1743 випадки;Вінницька область – 659 випадків;– 581 випадок;Дніпропетровська область – 674 випадки;Донецька область – 948 випадків;Житомирська область – 341 випадок;Закарпатська область – 403 випадки;Запорізька область – 906 випадків;Івано-Франківська область – 525 випадків;Київська область – 795 випадків;Кіровоградська область – 162 випадки;Луганська область – 336 випадків;Львівська область – 511 випадків;Миколаївська область – 556 випадків;Одеська область – 491 випадок;Полтавська область – 1060 випадків;Рівненська область – 619 випадків;Сумська область – 324 випадки;Тернопільська область – 275 випадків;Харківська область – 562 випадки;Херсонська область – 223 випадки;Хмельницька область – 808 випадків;Черкаська область – 518 випадків;Чернівецька область – 173 випадки;Чернігівська область – 132 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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