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Курс валют у Луцьку на 24 листопада

Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 24 листопада, такий: купівля – 26,88, продаж – 26,98.

Євро купують за 30,17, продають за 30,35.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,38, продають за 6,49.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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