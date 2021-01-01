Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Сьогодні, 09:10
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 24 листопада, такий: купівля – 26,88, продаж – 26,98.
Євро купують за 30,17, продають за 30,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,38, продають за 6,49.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 30,17, продають за 30,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,38, продають за 6,49.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи дотримуються карантину прихожани у луцьких церквах. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 24 листопада
Сьогодні, 09:10
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
Медіа