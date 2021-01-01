Курс валют у Луцьку на 24 листопада





Євро купують за 30,17, продають за 30,35.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його купують за 6,38, продають за 6,49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 24 листопада, такий: купівля – 26,88, продаж – 26,98.Євро купують за 30,17, продають за 30,35.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його купують за 6,38, продають за 6,49.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію