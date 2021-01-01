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На Волині за останню добу від коронавірусу померло десятеро людей

На Волині за останню добу від коронавірусу померло десятеро людей
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 51 дитина та 12 медпрацівників.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 496,
Летальних випадків (осіб) – 10, з них :
Луцький район – 5 випадків: Колківська ТГ (1), Берестечківська ТГ (1), Горохівська ТГ (1), Луцька ТГ (2),
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ),
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ (2), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ(1).

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 2475,
методом ІФА (осіб) – 276.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 228 хворих:

Луцька ТГ – 142 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 4 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 5 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 9 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 10 хворих
Цуманська ТГ – 6 хворих

Володимир-Волинський район – 146 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 10 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворих
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 67 хворих
Оваднівська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ – 8 хворих
Устилузька ТГ – 10 хворих

Камінь-Каширський район – 36 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих

Ковельський район – 171 хворих:

Велицька ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 3 хворих
Дубечненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 63 хворий
Колодяжненська ТГ – 7 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 5 хворих
Любомльська ТГ – 26 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Самарівсмька ТГ – 5 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 17 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 91 092 (з них дітей – 6116 та медичних працівників –4250),
одужали ( осіб) – 75 947 (з них дітей – 4649 та медичних працівників –3902),
летальних випадків (осіб) –1886 (з них медичних працівників –33).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 377 480,
методом ІФА (осіб) –205 657.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 23 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7096 щеплень. Першою дозою щепили 2332 особи та другою дозою –4764 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 279 625 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 192 670 людей. Загалом проведено 472 295 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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