На Волині за останню добу від коронавірусу померло десятеро людей

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 51 дитина та 12 медпрацівників.Одужали (осіб) – 496,Летальних випадків (осіб) – 10, з них :Луцький район – 5 випадків: Колківська ТГ (1), Берестечківська ТГ (1), Горохівська ТГ (1), Луцька ТГ (2),Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ),Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ (2), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ(1).методом ПЛР (осіб) – 2475,методом ІФА (осіб) – 276.– 228 хворих:Луцька ТГ – 142 хворихБоратинська ТГ – 11 хворихБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 4 хворихДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 13 хворихКолківська ТГ – 5 хворихКопачівська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихОлицька ТГ – 9 хворихПідгайцівська ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 10 хворихЦуманська ТГ – 6 хворих– 146 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 32 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ – 10 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворихЛокачинська ТГ – 11 хворихНововолинська ТГ – 67 хворихОваднівська ТГ – 5 хворихПавлівська ТГ – 8 хворихУстилузька ТГ – 10 хворих– 36 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 15 хворихЛюбешівська ТГ – 14 хворихМаневицька ТГ – 5 хворихСошичненська ТГ – 2 хворих– 171 хворих:Велицька ТГ – 2 хворихГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 3 хворихДубечненська ТГ – 8 хворихДубівська ТГ – 3 хворихЗаболоттівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 63 хворийКолодяжненська ТГ – 7 хворихЛуківська ТГ – 3 хворихЛюблинецька ТГ – 5 хворихЛюбомльська ТГ – 26 хворихПоворська ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ – 4 хворихСамарівсмька ТГ – 5 хворихСереховичівська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ – 3 хворихСтаровижівська ТГ – 10 хворихТурійська ТГ – 17 хворихШацька ТГ – 3 хворихзахворіли (осіб) – 91 092 (з них дітей – 6116 та медичних працівників –4250),одужали ( осіб) – 75 947 (з них дітей – 4649 та медичних працівників –3902),летальних випадків (осіб) –1886 (з них медичних працівників –33).методом ПЛР (осіб) – 377 480,методом ІФА (осіб) –205 657.За добу 23 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7096 щеплень. Першою дозою щепили 2332 особи та другою дозою –4764 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 279 625 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 192 670 людей. Загалом проведено 472 295 щеплень.