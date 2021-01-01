На Волині за останню добу від коронавірусу померло десятеро людей
Сьогодні, 09:21
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 51 дитина та 12 медпрацівників.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 496,
Летальних випадків (осіб) – 10, з них :
Луцький район – 5 випадків: Колківська ТГ (1), Берестечківська ТГ (1), Горохівська ТГ (1), Луцька ТГ (2),
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ),
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ (2), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ(1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2475,
методом ІФА (осіб) – 276.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 228 хворих:
Луцька ТГ – 142 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 4 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 5 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 9 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 10 хворих
Цуманська ТГ – 6 хворих
Володимир-Волинський район – 146 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 10 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворих
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 67 хворих
Оваднівська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ – 8 хворих
Устилузька ТГ – 10 хворих
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 171 хворих:
Велицька ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 3 хворих
Дубечненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 63 хворий
Колодяжненська ТГ – 7 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 5 хворих
Любомльська ТГ – 26 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Самарівсмька ТГ – 5 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 17 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 91 092 (з них дітей – 6116 та медичних працівників –4250),
одужали ( осіб) – 75 947 (з них дітей – 4649 та медичних працівників –3902),
летальних випадків (осіб) –1886 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 377 480,
методом ІФА (осіб) –205 657.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 23 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7096 щеплень. Першою дозою щепили 2332 особи та другою дозою –4764 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 279 625 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 192 670 людей. Загалом проведено 472 295 щеплень.
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Також за добу:
Одужали (осіб) – 496,
Летальних випадків (осіб) – 10, з них :
Луцький район – 5 випадків: Колківська ТГ (1), Берестечківська ТГ (1), Горохівська ТГ (1), Луцька ТГ (2),
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ),
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ (2), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ(1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2475,
методом ІФА (осіб) – 276.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 228 хворих:
Луцька ТГ – 142 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 4 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 5 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 9 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 10 хворих
Цуманська ТГ – 6 хворих
Володимир-Волинський район – 146 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 10 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворих
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 67 хворих
Оваднівська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ – 8 хворих
Устилузька ТГ – 10 хворих
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 171 хворих:
Велицька ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 3 хворих
Дубечненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 63 хворий
Колодяжненська ТГ – 7 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 5 хворих
Любомльська ТГ – 26 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Самарівсмька ТГ – 5 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 17 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 91 092 (з них дітей – 6116 та медичних працівників –4250),
одужали ( осіб) – 75 947 (з них дітей – 4649 та медичних працівників –3902),
летальних випадків (осіб) –1886 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 377 480,
методом ІФА (осіб) –205 657.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 23 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7096 щеплень. Першою дозою щепили 2332 особи та другою дозою –4764 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 279 625 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 192 670 людей. Загалом проведено 472 295 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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