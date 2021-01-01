Чи дотримуються карантину прихожани у луцьких церквах. ВІДЕО





Про це пише



Тим часом у Волинській облдержадміністрації чи не щодня говорять про заповненість ліжок та кількість кисневозалежних.



Наголошують про дотримання карантинних обмежень і у Свято-Покровському храмі, що на Данила Галицького.



Значно краще із дотриманням карантинних норм у Кафедральному соборі Святої Трійці, що у центрі Луцька. І хоч людей на службі – близько сотні, та усі – в масках.



В умовах “червоної зони” у більшість закладів пускають лише за наявності двох вакцин від коронавірусу. Деякі прихожани собору кажуть: разом із масковим режимом не завадило б ввести перевірку ковід-сертифікатів і на вході до храму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область вже декілька тижнів перебуває у “червоній зоні”: ряд обмежень, запевняють медики, допоможуть стабілізувати ситуацію із поширенням коронавірусу. Однак у деяких храмах Луцька, здається, про пандемію чули не всі.Про це пише 12 канал Тим часом у Волинській облдержадміністрації чи не щодня говорять про заповненість ліжок та кількість кисневозалежних.Наголошують про дотримання карантинних обмежень і у Свято-Покровському храмі, що на Данила Галицького.Значно краще із дотриманням карантинних норм у Кафедральному соборі Святої Трійці, що у центрі Луцька. І хоч людей на службі – близько сотні, та усі – в масках.В умовах “червоної зони” у більшість закладів пускають лише за наявності двох вакцин від коронавірусу. Деякі прихожани собору кажуть: разом із масковим режимом не завадило б ввести перевірку ковід-сертифікатів і на вході до храму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію