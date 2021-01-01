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Чи дотримуються карантину прихожани у луцьких церквах. ВІДЕО

Чи дотримуються карантину прихожани у луцьких церквах. ВІДЕО
Волинська область вже декілька тижнів перебуває у “червоній зоні”: ряд обмежень, запевняють медики, допоможуть стабілізувати ситуацію із поширенням коронавірусу. Однак у деяких храмах Луцька, здається, про пандемію чули не всі.

Про це пише 12 канал.

Тим часом у Волинській облдержадміністрації чи не щодня говорять про заповненість ліжок та кількість кисневозалежних.

Наголошують про дотримання карантинних обмежень і у Свято-Покровському храмі, що на Данила Галицького.

Значно краще із дотриманням карантинних норм у Кафедральному соборі Святої Трійці, що у центрі Луцька. І хоч людей на службі – близько сотні, та усі – в масках.

В умовах “червоної зони” у більшість закладів пускають лише за наявності двох вакцин від коронавірусу. Деякі прихожани собору кажуть: разом із масковим режимом не завадило б ввести перевірку ковід-сертифікатів і на вході до храму.

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Теги: Волинь, карантин, червона зона, храми
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