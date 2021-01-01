На Волині горів житловий будинок





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



23 листопада о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що в цегляному двоповерховому житловому будинку у Любомлі виникла пожежа.



Рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Любомля локалізували горіння о 20:25, о 20:36 – ліквідували.



Пожежа виникла в котельні. Вогнем знищена проводка, насос котла, пошкоджено котел.



Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу рятувальники ліквідували пожежу в цегляному двоповерховому житловому будинку у м. Любомлі Ковельського району.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.23 листопада о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що в цегляному двоповерховому житловому будинку у Любомлі виникла пожежа.Рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Любомля локалізували горіння о 20:25, о 20:36 – ліквідували.Пожежа виникла в котельні. Вогнем знищена проводка, насос котла, пошкоджено котел.Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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