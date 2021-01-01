На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:57
За минулу добу рятувальники ліквідували пожежу в цегляному двоповерховому житловому будинку у м. Любомлі Ковельського району.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
23 листопада о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що в цегляному двоповерховому житловому будинку у Любомлі виникла пожежа.
Рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Любомля локалізували горіння о 20:25, о 20:36 – ліквідували.
Пожежа виникла в котельні. Вогнем знищена проводка, насос котла, пошкоджено котел.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
23 листопада о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що в цегляному двоповерховому житловому будинку у Любомлі виникла пожежа.
Рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Любомля локалізували горіння о 20:25, о 20:36 – ліквідували.
Пожежа виникла в котельні. Вогнем знищена проводка, насос котла, пошкоджено котел.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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