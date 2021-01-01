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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
За минулу добу рятувальники ліквідували пожежу в цегляному двоповерховому житловому будинку у м. Любомлі Ковельського району.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

23 листопада о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що в цегляному двоповерховому житловому будинку у Любомлі виникла пожежа.

Рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Любомля локалізували горіння о 20:25, о 20:36 – ліквідували.

Пожежа виникла в котельні. Вогнем знищена проводка, насос котла, пошкоджено котел.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



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Теги: Волинь, Любомль, пожежа, будинок
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