Розшукують безвісти зниклого 51-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 11:06
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Федічєва Ігоря В’ячеславовича, 19 березня 1970 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік зранку 21 листопада пішов з дому і до цього часу не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке.
Був одягнений: куртка коротка темного кольору, штани чорного кольору, туфлі чорного кольору.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік зранку 21 листопада пішов з дому і до цього часу не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке.
Був одягнений: куртка коротка темного кольору, штани чорного кольору, туфлі чорного кольору.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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