Розшукують безвісти зниклого 51-річного лучанина. ФОТО

Федічєва Ігоря В’ячеславовича, 19 березня 1970 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік зранку 21 листопада пішов з дому і до цього часу не повернувся.



Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке.



Був одягнений: куртка коротка темного кольору, штани чорного кольору, туфлі чорного кольору.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження громадянина, 19 березня 1970 року народження, жителя Луцька.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік зранку 21 листопада пішов з дому і до цього часу не повернувся.на вигляд 51 рік, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке.куртка коротка темного кольору, штани чорного кольору, туфлі чорного кольору.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.

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