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Розшукують безвісти зниклого 51-річного лучанина. ФОТО

Розшукують безвісти зниклого 51-річного лучанина. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Федічєва Ігоря В’ячеславовича, 19 березня 1970 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік зранку 21 листопада пішов з дому і до цього часу не повернувся.

Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке.

Був одягнений: куртка коротка темного кольору, штани чорного кольору, туфлі чорного кольору.

Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
Розшукують безвісти зниклого 51-річного лучанина. ФОТО


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Теги: Луцьк, поліція, розшук
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