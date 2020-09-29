У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО

Сьогодні, 24 листопада, на площі перед РАЦСом у Луцьку висадили нові дерева.Про це повідомляє директор будівельної компанії та депутат Луцькрадина фейсбук-сторінці.Серед висаджених дерев - 20-річні ялини. За словами депутата, це максимально великі дерева – більше 5 метрів, які можна пересаджувати."Їх вирощували у розсаднику, тому всі дерева гарної форми і стануть справжньою окрасою площі на всі сезони!" - написав Разумовський.Загалом тут вже висадили 150 дерев, 14 ялин і 405 кущів.150 дерев – кулясті клени, які мають гарну крону, горобина, липа, слива декоративна, що має червоне насичене листя і цвіт, схожий на квіти сакури.Серед них також є 14 ялин Глаука, які з віком набувають срібно-зеленого окрасу. Вирощувались в розсаднику, кожні два роки підрубувався корінь, щоб крона формувалась рівним конусом405 кущів - форзиція, барбарис, тамарікс, бірючина