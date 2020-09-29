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У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО

У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
Сьогодні, 24 листопада, на площі перед РАЦСом у Луцьку висадили нові дерева.

Про це повідомляє директор будівельної компанії та депутат Луцькради Андрій Разумовський на фейсбук-сторінці.

Серед висаджених дерев - 20-річні ялини. За словами депутата, це максимально великі дерева – більше 5 метрів, які можна пересаджувати.

"Їх вирощували у розсаднику, тому всі дерева гарної форми і стануть справжньою окрасою площі на всі сезони!" - написав Разумовський.

Загалом тут вже висадили 150 дерев, 14 ялин і 405 кущів.

150 дерев – кулясті клени, які мають гарну крону, горобина, липа, слива декоративна, що має червоне насичене листя і цвіт, схожий на квіти сакури.

Серед них також є 14 ялин Глаука, які з віком набувають срібно-зеленого окрасу. Вирощувались в розсаднику, кожні два роки підрубувався корінь, щоб крона формувалась рівним конусом
405 кущів - форзиція, барбарис, тамарікс, бірючина
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО

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Теги: Луцьк, РАЦС, дерева, Андрій Разумовський
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