У Луцьку перед РАЦСом висадили ялини. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Сьогодні, 24 листопада, на площі перед РАЦСом у Луцьку висадили нові дерева.
Про це повідомляє директор будівельної компанії та депутат Луцькради Андрій Разумовський на фейсбук-сторінці.
Серед висаджених дерев - 20-річні ялини. За словами депутата, це максимально великі дерева – більше 5 метрів, які можна пересаджувати.
"Їх вирощували у розсаднику, тому всі дерева гарної форми і стануть справжньою окрасою площі на всі сезони!" - написав Разумовський.
Загалом тут вже висадили 150 дерев, 14 ялин і 405 кущів.
150 дерев – кулясті клени, які мають гарну крону, горобина, липа, слива декоративна, що має червоне насичене листя і цвіт, схожий на квіти сакури.
Серед них також є 14 ялин Глаука, які з віком набувають срібно-зеленого окрасу. Вирощувались в розсаднику, кожні два роки підрубувався корінь, щоб крона формувалась рівним конусом
405 кущів - форзиція, барбарис, тамарікс, бірючина
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Про це повідомляє директор будівельної компанії та депутат Луцькради Андрій Разумовський на фейсбук-сторінці.
Серед висаджених дерев - 20-річні ялини. За словами депутата, це максимально великі дерева – більше 5 метрів, які можна пересаджувати.
"Їх вирощували у розсаднику, тому всі дерева гарної форми і стануть справжньою окрасою площі на всі сезони!" - написав Разумовський.
Загалом тут вже висадили 150 дерев, 14 ялин і 405 кущів.
150 дерев – кулясті клени, які мають гарну крону, горобина, липа, слива декоративна, що має червоне насичене листя і цвіт, схожий на квіти сакури.
Серед них також є 14 ялин Глаука, які з віком набувають срібно-зеленого окрасу. Вирощувались в розсаднику, кожні два роки підрубувався корінь, щоб крона формувалась рівним конусом
405 кущів - форзиція, барбарис, тамарікс, бірючина
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