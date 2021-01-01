У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:40
Волинські правоохоронці продовжують викривати зловмисників, які розповсюджують заборонені речовини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України провели ряд обшуків у фігурантів, які можуть бути причетними до цього незаконного промислу.
Так, у 21-річного лучанина під час проведення обшуку вилучили зіп-пакети, банківські картки та телефон. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через телеграм-канал шляхом «закладок».
Ще у двох лучан вилучили психотропну речовину, схожу на амфетамін, таблетки метадону, електронні ваги та інші речові докази, які можуть свідчити про їхню причетність до розповсюдження заборонених речовин.
Усе вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ.
Вартість цих наркотиків за цінами «чорного» ринку – понад 6 тис грн.
Досудове слідство триває. У рамках проведення слідчих дій вирішуватиметься питання про оголошення підозр фігурантам. Правоохоронці встановлюють усі деталі, аби довести причетність осіб до незаконної діяльності.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України провели ряд обшуків у фігурантів, які можуть бути причетними до цього незаконного промислу.
Так, у 21-річного лучанина під час проведення обшуку вилучили зіп-пакети, банківські картки та телефон. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через телеграм-канал шляхом «закладок».
Ще у двох лучан вилучили психотропну речовину, схожу на амфетамін, таблетки метадону, електронні ваги та інші речові докази, які можуть свідчити про їхню причетність до розповсюдження заборонених речовин.
Усе вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ.
Вартість цих наркотиків за цінами «чорного» ринку – понад 6 тис грн.
Досудове слідство триває. У рамках проведення слідчих дій вирішуватиметься питання про оголошення підозр фігурантам. Правоохоронці встановлюють усі деталі, аби довести причетність осіб до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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