У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО

Волинські правоохоронці продовжують викривати зловмисників, які розповсюджують заборонені речовини.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України провели ряд обшуків у фігурантів, які можуть бути причетними до цього незаконного промислу.Так, у 21-річного лучанина під час проведення обшуку вилучили зіп-пакети, банківські картки та телефон. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через телеграм-канал шляхом «закладок».Ще у двох лучан вилучили психотропну речовину, схожу на амфетамін, таблетки метадону, електронні ваги та інші речові докази, які можуть свідчити про їхню причетність до розповсюдження заборонених речовин.Усе вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ.Вартість цих наркотиків за цінами «чорного» ринку – понад 6 тис грн.Досудове слідство триває. У рамках проведення слідчих дій вирішуватиметься питання про оголошення підозр фігурантам. Правоохоронці встановлюють усі деталі, аби довести причетність осіб до незаконної діяльності.