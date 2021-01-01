У психоневрологічному інтернаті на Волині доглядають за 115 підопічними. ФОТО

У Горохівському психоневрологічному інтернаті доглядають за 115 підопічними з усієї області, проте громади не виділяють коштів на їх утримання. Фінансування здійснюється лише з обласного бюджету і його не вистачає.Про це розповіла директорка інтернатупід час зустрічі із головою Луцької районної радита радниками головиінформують у райраді.Горохівський психоневрологічний інтернат є обласним комунальним закладом, що утримує чоловіків із шизофренією, легкою розумовою відсталістю, дебілізмом, які потребують постійного стороннього догляду на всіх етапах надання соціальних послуг.Найстаршому підопічному інтернату - 90 років і у більшості випадків, за словами директорки, чоловіки, що сюди потрапляють, перебувають у закладі довічно.«Вам як керівнику честь і хвала. Ми розуміємо, з яким контингентом ви працюєте. У закладі відчувається рука господині: скрізь чисто, підопічні доглянуті, зайняті якоюсь справою… Як депутат обласної ради я бачив не один подібний заклад і можу сказати, що ваш – взірцевий», - поділився враженнями Юрій Ройко.В інтернаті діють реабілітаційні гуртки, а саме: співочий «Веселка», літературний та драматичний, гри на музичних інструментах, rpyпа «Здоров’я» та «Умілі руки», клуб любителів настільних iгop та шанувальників книги.«Горохівський психоневрологічний інтернат утримується за рахунок обласного бюджету, який на 2022 рік вкрай обмежений. Toмy маємо намір звернутися до органів місцевого самоврядування щодо залучення додаткових коштів на співфінансування закладу, оскільки тут постійно проживають i отримують соціальні послуги мешканці різних громад Волині.В місяць утримання одного пацієнта складає майже 10 тисяч 600 гривень. У нас є власне підсобне господарство – обробляємо поле та маємо худобу, завдяки чому ми здешевили вартість перебування інтернаті. Найбільше підопічних з Луцька та колишнього Горохівського району, тому вважаємо за доцільне, аби громади, чиї мешканці перебувають у нас на лікуванні та утриманні, долучалися фінансово на умовах співфінансування», - розповіла Юлія Ковальчук.Так, у Горохівському психоневрологічному інтернаті перебуває 25 підопічних з Луцька, 13 – з Горохова, 10 – з Голоб, 8 – з Нововолинська, 7 – з Ковеля, 4 – з Вишнівської громади, по троє – з Володимира-Волинського, Любешівської громади, Устилуга, Маневич; по двоє – з Локач, Шацька, Смідина, Сошичненської громади, Олики, Заболоттівської громади, Боратина, Берестечка, Каменя-Каширського, Мар’янівки, Торчина, Поромова. По одному підопічному з Турійська, Підгацівської, Забродівської, Павлівської, Старовижівської, Головненської громад, Овадного, Рожищ, Ківерців, Копачівки та Любомля.«Такі заклади безумовно потрібні. Але постає питання фінансового забезпечення. Дійсно громади, чиї мешканці перебувають у психоневрологічному інтернаті, повинні виділяти кошти на їх утримання. Бо наразі навантаження лише на обласний бюджет. На мою думку, треба розробити формулу, за якою, громади могли б на умовах співфінансування фінансово підтримувати заклад», - переконаний голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Оскільки діагнози, з якими перебувають підопічні в інтернаті, не дозволяють вести побут самостійно, то виписують пацієнтів не часто. Через що і черга до закладу є постійно. За словами Юлії Ковальчук, наразі 25 чоловіків перебувають на черзі по усій області.«За останні п’ять років п’ятеро підопічних із діагнозом «Легка розумова відсталість» інтегровані у суспільство. Крім того, щоб вивести хлопців із депресії, їх треба навчати користуватися ложкою, виделкою, як сплатити за комунальні послуги, як прибрати за собою. Є у нас один підопічний, капітан футбольної команди, який йде на інтеграцію зараз. Але все одно вдома за такими людьми потрібен догляд і нагляд, щоб не забували вчасно приймати ліки, аби попередити зриви. Якщо вони відбулися, тоді пацієнт лікується у психіатричній лікарні та знову повертається до нас», - розповіла директорка Горохівського психоневрологічного інтернату Юлія Ковальчук.