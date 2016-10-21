вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні

У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні
Учора ввечері, 23 листопада, на вулиці Ранковій у Луцьку, збили пішохода.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

27-річний місцевий житель збив 43-річного пішохода. Водій керував легковиком Renault Laguna, він тверезий.

Попередньо, постраждалий перебував на проїжджій частині. Його госпіталізували.

За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.
У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Волині видворять узбека-нелегала
Сьогодні, 12:10
«Життя в червоній зоні»: медіа Волині влаштовують спільний інформаційний марафон
Сьогодні, 12:05
У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні
Сьогодні, 12:00
У психоневрологічному інтернаті на Волині доглядають за 115 підопічними. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Хотів покінчити з життям: у Луцьку молодик кинувся під колеса авто Хотів покінчити з життям: у Луцьку молодик кинувся під колеса авто
07 жовтень, 11:00
ДТП У Луцьку: дівчину збили на пішохідному переході ДТП У Луцьку: дівчину збили на пішохідному переході
21 жовтень, 2016, 10:10
Порушення ціною у здоров’я: лучанка на «зебрі» потрапила під машину. ФОТО Порушення ціною у здоров’я: лучанка на «зебрі» потрапила під машину. ФОТО
21 жовтень, 2016, 02:04
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей
23 листопад, 18:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали громади з найгіршими темпами вакцинації
Сьогодні, 13:20
 0
У Зміїнці збудують ТРЦ
Сьогодні, 13:15
 0
З 1 грудня у міський транспорт планують пускати тільки вакцинованих, – Волинська ОДА
Сьогодні, 13:11
 0
На Волині утилізують майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Сьогодні, 13:05
 0
У Ковелі – ДТП: мікроавтобус збив жінку
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8