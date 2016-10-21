У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



27-річний місцевий житель збив 43-річного пішохода. Водій керував легковиком Renault Laguna, він тверезий.



Попередньо, постраждалий перебував на проїжджій частині. Його госпіталізували.



За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері, 23 листопада, на вулиці Ранковій у Луцьку, збили пішохода.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.27-річний місцевий житель збив 43-річного пішохода. Водій керував легковиком Renault Laguna, він тверезий.Попередньо, постраждалий перебував на проїжджій частині. Його госпіталізували.За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.

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