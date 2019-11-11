З Волині видворять узбека-нелегала
Сьогодні, 12:10
На Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Узбекистан, який перебував на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.
Іноземця примусово повернуть до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.
Іноземця примусово повернуть до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пропонують відкрити офіс «Дія.Бізнес»
Сьогодні, 12:35
У Гірці Полонці вночі 20-річний водій врізався в дерево
Сьогодні, 12:20
З Волині видворять узбека-нелегала
Сьогодні, 12:10
У Луцьку збили пішохода: він – у лікарні
Сьогодні, 12:00
Медіа