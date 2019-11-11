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З Волині видворять узбека-нелегала

З Волині видворять узбека-нелегала
На Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Узбекистан, який перебував на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.

Іноземця примусово повернуть до країни походження.

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Теги: узбек, Волинь, нелегал
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