З Волині видворять узбека-нелегала

На Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Узбекистан, який перебував на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.Іноземця примусово повернуть до країни походження.