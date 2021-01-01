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У Гірці Полонці вночі 20-річний водій врізався в дерево

У Гірці Полонці вночі 20-річний водій врізався в дерево
Вночі, 23 листопада, на автодорозі у селі Гірка Полонка автомобіль ВАЗ 2109 злетів у кювет та врізався у дерево.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 20-річний лучанин.

Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували.

За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.

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Теги: ДТП, Волинь, кювет
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