У Гірці Полонці вночі 20-річний водій врізався в дерево





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 20-річний лучанин.



Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували.



За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 23 листопада, на автодорозі у селі Гірка Полонка автомобіль ВАЗ 2109 злетів у кювет та врізався у дерево.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 20-річний лучанин.Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували.За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію