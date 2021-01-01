У Луцьку пропонують відкрити офіс «Дія.Бізнес»





Про це йшлося під час чергової сесії Луцької міської ради 24 листопада, пише



Під час обговорення програми підтримки малого та середнього бізнгесу, виступив голова фракції «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, який зазначив, що варто працювати над тим, аби сервіс «Дія.Бізнес» відкрився в Луцьку.



«Дія.Бізнес» – це ініціатива одного з найбільш прогресивних міністерств України – Міністерства цифрової трансформації. Офіси «Дія.Бізнес» відкривають у багатьох містах України. Це дасть потужних поштовх для розвитку підприємництва у нашому місті. Наша фракція активно працює над цим, ми налагодили контакти з Міністерством цифрової трнасформації, фахівці міністерства готові надавати нам консультації», – зазначив Тарас Шкітер .



Тож депутат запропонував включити цей напрямок роботи до програми підтримки малого та середнього бізнесу. Підтримала Тараса Шкітера депутатка Ірина Колковська, яка зазначила, що підприємці – це дуже важлива частина населення громадти, тому потрібно докладати максимум зусиль для комфортності їхньої роботи.



Як додала депутатка фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій, програма також має перебачати інформаціну підтримку підприємців у частині сплати податків. Адже часто податкові платежі некоректно відображаються у електронному кабінеті, тому у платників податків виникає чимало запитань щодо процедури сплати податків. Для цього, на думку депутатки, потрібно налагодити співпрацю із органами податкової служби, аби кожен підприємець мав можливість отримати кваліфіковану консультацію щодо сплати податків.



До слова, програма підтримки малого та середнього бізнесу у Луцьку, окрім різноманітних заходів, передбачає 8 проєктів, які напрацювали після консультації з пілдприємцями. Програма відкрита для допопвнення іншими проєктами. В ній також вказані кількісні показники, за якими можна буде моніторити якість виконання програми в процесі.



Нагадємо, що в Україні існує національний проєкт з розвитку підприємництва. Проєкт ініційований Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією «Huawei Україна», який називається «Дія.Бізнес». Це цифрова платформа, яка діє в мережі Інтернет, разом з тим у містах України з населенням понад 50 000 жителів відкриватимуться офлайн офіси «Дія.Бізнес».

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