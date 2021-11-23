У Волинській ОДА – новий начальник управління охорони здоров'я





Про це йдеться інформують на фейсбук-сторінці управління.



23 листопада 2021 року Юрія Легкодуха призначили на посаду начальника управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації. Він став переможцем конкурсу на зайняття посади.





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