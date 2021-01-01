У Ковелі – ДТП: мікроавтобус збив жінку





Про це



Приблизно о 10:20 білий мікроавтобус марки «Sprinter» травмував жінку.



Відомо, що потерпіла рухалася на скутері.



На місце ДТП прибув автомобіль екстреної медичної допомоги. Також тут працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 листопада, у Ковелі на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це «Ковель media» повідомили очевидці.Приблизно о 10:20 білий мікроавтобус марки «Sprinter» травмував жінку.Відомо, що потерпіла рухалася на скутері.На місце ДТП прибув автомобіль екстреної медичної допомоги. Також тут працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.

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