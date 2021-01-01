У Ковелі – ДТП: мікроавтобус збив жінку
Сьогодні, 12:55
Сьогодні, 24 листопада, у Ковелі на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
Приблизно о 10:20 білий мікроавтобус марки «Sprinter» травмував жінку.
Відомо, що потерпіла рухалася на скутері.
На місце ДТП прибув автомобіль екстреної медичної допомоги. Також тут працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
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Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
Приблизно о 10:20 білий мікроавтобус марки «Sprinter» травмував жінку.
Відомо, що потерпіла рухалася на скутері.
На місце ДТП прибув автомобіль екстреної медичної допомоги. Також тут працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
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