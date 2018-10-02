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У Зміїнці збудують ТРЦ

У Зміїнці збудують ТРЦ
Двом підприємцям надали в оренду гектар землі у селі Зміїнець для будівництва торгово-розважального центру.

Відповідні проекти рішень ухвалили депутати Луцької міської ради під час засідання чергової сесії міськради, пише ІА Волинські новини.

Зокрема, ділянку, площею 0,4842 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0097 надали в оренду Третякову Сергію Вікторовичу. А ділянку площею 0,5158 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0091 – Іовенко Інні Вікторівні. Обидві ділянки є суміжними та їхня загальна площа складає гектар.

Обидва підприємці висловили намір збудувати на цих територіях торгово-розважальні центри. Чи буде це єдиний комплекс, чи різні споруди – поки невідомо.

У Сергія Третякова оформлене право власності на незавершене будівництво торгового приміщення на цій ділянці. А в Інни Іовенко – право власності на незавершене будівництво критого залу для ярмарків на підставі договору дарування.

Обидві земельні ділянки в селі Зміїнець надані на умовах оренди строком до 1 січня 2023 року. Підприємці мають укласти з міською радою договори оренди. Рішенням міськради орендну плату встановлено в розмірі подвійної ставки земельного податку, що становить 6% нормативної грошової оцінки.

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Теги: Зміїнець, ТРЦ
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