У Зміїнці збудують ТРЦ





Відповідні проекти рішень ухвалили депутати Луцької міської ради під час засідання чергової сесії міськради, пише



Зокрема, ділянку, площею 0,4842 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0097 надали в оренду Третякову Сергію Вікторовичу. А ділянку площею 0,5158 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0091 – Іовенко Інні Вікторівні. Обидві ділянки є суміжними та їхня загальна площа складає гектар.



Обидва підприємці висловили намір збудувати на цих територіях торгово-розважальні центри. Чи буде це єдиний комплекс, чи різні споруди – поки невідомо.



У Сергія Третякова оформлене право власності на незавершене будівництво торгового приміщення на цій ділянці. А в Інни Іовенко – право власності на незавершене будівництво критого залу для ярмарків на підставі договору дарування.



Обидві земельні ділянки в селі Зміїнець надані на умовах оренди строком до 1 січня 2023 року. Підприємці мають укласти з міською радою договори оренди. Рішенням міськради орендну плату встановлено в розмірі подвійної ставки земельного податку, що становить 6% нормативної грошової оцінки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом підприємцям надали в оренду гектар землі у селі Зміїнець для будівництва торгово-розважального центру.Відповідні проекти рішень ухвалили депутати Луцької міської ради під час засідання чергової сесії міськради, пише ІА Волинські новини. Зокрема, ділянку, площею 0,4842 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0097 надали в оренду. А ділянку площею 0,5158 га, кадастровим номером 0722883700:03:001:0091 –. Обидві ділянки є суміжними та їхня загальна площа складає гектар.Обидва підприємці висловили намір збудувати на цих територіях торгово-розважальні центри. Чи буде це єдиний комплекс, чи різні споруди – поки невідомо.У Сергія Третякова оформлене право власності на незавершене будівництво торгового приміщення на цій ділянці. А в Інни Іовенко – право власності на незавершене будівництво критого залу для ярмарків на підставі договору дарування.Обидві земельні ділянки в селі Зміїнець надані на умовах оренди строком до 1 січня 2023 року. Підприємці мають укласти з міською радою договори оренди. Рішенням міськради орендну плату встановлено в розмірі подвійної ставки земельного податку, що становить 6% нормативної грошової оцінки.

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