У Луцьку відтермінували встановлення камер відеоспостереження через пандемію





Про це розповіла директорка департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська під час чергової сесії Луцької міської ради 24 листопада, пише



Під час доповіді Юлії Сиротинської по програмі «Безпечне місто» депутат фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Андрій Лучик поцікавився, чим нова програма відрізняється від попередньої. Головна муніципалка відповіла, що нова програма є продовженням попередньої, оскільки ту не виконали через початок пандемії коронавірусу.



«Ставити камери, коли потрібно рятувати людей, було б апріорі неправильно», – зазначила Юлія Сиротинська та нагадала, що у 2020 році частину коштів із програми «Безпечне місто» перекинули на фінансування заходів, пов'язаних із протидією пандемії COVID-19.



Щодо заходів, передбачених програмою на 2021 і наступні роки, Юлія Сиротинська зазначила, що до Луцька доєдналися села територіальної громади, які також підпадають під дію програми.



Також очільниця муніципалів Луцька нагадала, що в результаті реалізації програми проспект Волі стане найбільш безпечним проспектом України. Адже окрім самого проспекту, камери спостереження охоплять ще 16 прилеглих вулиць. Окрім попередження кримінальних правопорушень, переконана Юлія Сиротинська, програма дозволить встановлювати осіб, які вчиняють у місті вандальскі дії, і притягувати їх до відповідальності. Відтак особи, які наносять шкоду комунальному майну міста, будуть змушені її компенсувати.



Як додав міський голова Ігор Поліщук, у наступному році у рамках програми камерами спостереження також перекриють Старе місто, більше камер встановлять на проспектах Соборності та Молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пандемія коронавірусу стала на заваді реалізації програми «Безпечне місто» у Луцьку у 2020 році. Тому заходи, які не встигли реалізувати, включили у програму на наступні роки.Про це розповіла директорка департаменту муніципальної варти Луцькапід час чергової сесії Луцької міської ради 24 листопада, пише ІА Конкурент Під час доповіді Юлії Сиротинської по програмі «Безпечне місто» депутат фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ»поцікавився, чим нова програма відрізняється від попередньої. Головна муніципалка відповіла, що нова програма є продовженням попередньої, оскільки ту не виконали через початок пандемії коронавірусу.«Ставити камери, коли потрібно рятувати людей, було б апріорі неправильно», – зазначила Юлія Сиротинська та нагадала, що у 2020 році частину коштів із програми «Безпечне місто» перекинули на фінансування заходів, пов'язаних із протидією пандемії COVID-19.Щодо заходів, передбачених програмою на 2021 і наступні роки, Юлія Сиротинська зазначила, що до Луцька доєдналися села територіальної громади, які також підпадають під дію програми.Також очільниця муніципалів Луцька нагадала, що в результаті реалізації програми проспект Волі стане найбільш безпечним проспектом України. Адже окрім самого проспекту, камери спостереження охоплять ще 16 прилеглих вулиць. Окрім попередження кримінальних правопорушень, переконана Юлія Сиротинська, програма дозволить встановлювати осіб, які вчиняють у місті вандальскі дії, і притягувати їх до відповідальності. Відтак особи, які наносять шкоду комунальному майну міста, будуть змушені її компенсувати.Як додав міський голова, у наступному році у рамках програми камерами спостереження також перекриють Старе місто, більше камер встановлять на проспектах Соборності та Молоді.

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