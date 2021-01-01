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На Волині частково обмежили рух: ремонтують 13 кілометрів дороги

На Волині частково обмежили рух: ремонтують 13 кілометрів дороги
На автодорозі Р-15, на ділянці Ковель-Селець дорожники вкладають асфальт. У зв’язку з ремонтними роботами рух транспорту цією ділянкою дороги частково обмежений та організований в реверсному режимі

Про це повідомляють у службі автомобільних доріг Волині.

13 кілометрова ділянка автошляху Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква сполучає населені пункти Ковель та Селець.

Ремонт тут стартував на початку листопада. На ділянці працює кілька бригад. Дорожники фрезерують зношене дорожнє покриття, посилюють основу обробленою цементом щебенево-піщаною сумішшю та влаштовують вирівнюючий шар асфальту. Уже заасфальтовано близько 7 км дороги.
На Волині частково обмежили рух: ремонтують 13 кілометрів дороги

Минулого року у межах Волині відремонтували 21 км цього автошляху від села Верба до межі з Львівською областю, а також на під’їзді та об’їзді Володимира-Волинського.

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Теги: Волинь, Ковель, дорога, ремонт
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