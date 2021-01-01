На Волині частково обмежили рух: ремонтують 13 кілометрів дороги





Про це повідомляють у



13 кілометрова ділянка автошляху Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква сполучає населені пункти Ковель та Селець.



Ремонт тут стартував на початку листопада. На ділянці працює кілька бригад. Дорожники фрезерують зношене дорожнє покриття, посилюють основу обробленою цементом щебенево-піщаною сумішшю та влаштовують вирівнюючий шар асфальту. Уже заасфальтовано близько 7 км дороги.



Минулого року у межах Волині відремонтували 21 км цього автошляху від села Верба до межі з Львівською областю, а також на під’їзді та об’їзді Володимира-Волинського.

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