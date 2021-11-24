У «жовтих» зонах теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи
Сьогодні, 14:15
Кабінет міністрів робить жорсткішими обмеження у жовтій зоні епідемічної небезпеки, вимагаючи від працівників та клієнтів установ і закладів для продовження функціонування сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест, або ж довідку про одужання.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада, пише Українська правда.
Також уряд вирішив скоротити термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів про вакцинацію однією дозою — зі 120 до 30 днів.
«Змінено термін дії «жовтого» COVID-сертифікату, який підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.
У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади кукльтури, спортазли, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.
Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.
Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагалися лише у червоній зоні епіднебезпеки.
МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.
Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236.
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Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада, пише Українська правда.
Також уряд вирішив скоротити термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів про вакцинацію однією дозою — зі 120 до 30 днів.
«Змінено термін дії «жовтого» COVID-сертифікату, який підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.
У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади кукльтури, спортазли, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.
Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.
Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагалися лише у червоній зоні епіднебезпеки.
МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.
Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236.
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