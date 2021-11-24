У «жовтих» зонах теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи





Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада, пише



Також уряд вирішив скоротити термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів про вакцинацію однією дозою — зі 120 до 30 днів.



«Змінено термін дії «жовтого» COVID-сертифікату, який підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.



Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.



У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади кукльтури, спортазли, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.



Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.



Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагалися лише у червоній зоні епіднебезпеки.



МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.



Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів робить жорсткішими обмеження у жовтій зоні епідемічної небезпеки, вимагаючи від працівників та клієнтів установ і закладів для продовження функціонування сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест, або ж довідку про одужання.Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада, пише Українська правда Також уряд вирішив скоротити термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів про вакцинацію однією дозою — зі 120 до 30 днів.«Змінено термін дії «жовтого» COVID-сертифікату, який підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади кукльтури, спортазли, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.Це ж правило стосується і прийому відвідувачів: останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.Раніше сертифікат про вакцинацію – зелений або жовтий – вимагалися лише у червоній зоні епіднебезпеки.МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксуються нові спалахи Covid-19 – і Україні, попри покращення епідемічної ситуації потрібно "готуватися до можливого повторного зростання випадків Covid", пояснив Ляшко.Зміни внесено до постанови Кабміну про карантин №1236.

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