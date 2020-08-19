Через мігрантську кризу стартувала прикордонна операція «Полісся»

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся».Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Операцію координує Державна прикордонна служба України та проводить спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності.Як відмітив перший заступник Голови Державної прикордонної служби України, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», - зазначив він.Перший заступник Голови ДПСУ додав, що її головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організували роботу Міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворили координаційні групи управління.Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимуться виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.