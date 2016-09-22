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У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО

У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги.

Про це пише Інформаційно-аналітичне видання Інсайдермедіа.

Аварія трапилась у середу, 24 листопада, близько 15 години.

Попередньо відомо, що автомобіль марки Volkswagen CC здійснював розворот та допустив зіткнення зі "швидкою". Внаслідок аварії травмувалась фельдшерка.
У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО

На місці автопригоди працює екіпаж поліції. Легковик та карета "швидкої" отримали механічні ушкодження.
У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО
У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО
У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, швидка
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