У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО





Про це пише



Аварія трапилась у середу, 24 листопада, близько 15 години.



Попередньо відомо, що автомобіль марки Volkswagen CC здійснював розворот та допустив зіткнення зі "швидкою". Внаслідок аварії травмувалась фельдшерка.



На місці автопригоди працює екіпаж поліції. Легковик та карета "швидкої" отримали механічні ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги.Про це пише Інформаційно-аналітичне видання Інсайдермедіа Аварія трапилась у середу, 24 листопада, близько 15 години.Попередньо відомо, що автомобіль марки Volkswagen CC здійснював розворот та допустив зіткнення зі "швидкою". Внаслідок аварії травмувалась фельдшерка.На місці автопригоди працює екіпаж поліції. Легковик та карета "швидкої" отримали механічні ушкодження.

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