На Волині до суду скерували 57 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документації
Сьогодні, 15:55
Слідчі та дізнавачі протягом 2021 року розслідували 80 кримінальних проваджень по 280 епізодах, пов’язаних з підробкою результатів ПЛР-тестів, довідок про щеплення від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До суду скеровано 57 кримінальних проваджень по 229 епізодах. З них – 42 особам повідомлено підозру щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів та 15 особам – щодо підробки результатів ПЛР-тестів за ст.358 Кримінального кодексу України.
Трьом особам оголосили підозру у вчиненні 21 кримінального правопорушення щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів за ст.358 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До суду скеровано 57 кримінальних проваджень по 229 епізодах. З них – 42 особам повідомлено підозру щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів та 15 особам – щодо підробки результатів ПЛР-тестів за ст.358 Кримінального кодексу України.
Трьом особам оголосили підозру у вчиненні 21 кримінального правопорушення щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів за ст.358 Кримінального Кодексу України.
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