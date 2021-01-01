На Волині до суду скерували 57 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документації

Слідчі та дізнавачі протягом 2021 року розслідували 80 кримінальних проваджень по 280 епізодах, пов’язаних з підробкою результатів ПЛР-тестів, довідок про щеплення від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.До суду скеровано 57 кримінальних проваджень по 229 епізодах. З них – 42 особам повідомлено підозру щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів та 15 особам – щодо підробки результатів ПЛР-тестів за ст.358 Кримінального кодексу України.Трьом особам оголосили підозру у вчиненні 21 кримінального правопорушення щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів за ст.358 Кримінального Кодексу України.