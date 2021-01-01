вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині до суду скерували 57 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документації

На Волині до суду скерували 57 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документації
Слідчі та дізнавачі протягом 2021 року розслідували 80 кримінальних проваджень по 280 епізодах, пов’язаних з підробкою результатів ПЛР-тестів, довідок про щеплення від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

До суду скеровано 57 кримінальних проваджень по 229 епізодах. З них – 42 особам повідомлено підозру щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів та 15 особам – щодо підробки результатів ПЛР-тестів за ст.358 Кримінального кодексу України.

Трьом особам оголосили підозру у вчиненні 21 кримінального правопорушення щодо підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів за ст.358 Кримінального Кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліцейські, вакцинація, провадження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому у Луцьку важко допомагати дітям-сиротам
Сьогодні, 16:11
Помер багаторічний директор луцької школи
Сьогодні, 16:10
На Волині до суду скерували 57 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документації
Сьогодні, 15:55
У Луцьку – аварія за участі «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:37
Через мігрантську кризу стартувала прикордонна операція «Полісся»
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації
Сьогодні, 13:20
Лише кожен п’ятий волинянин повністю вакцинований від COVID-19 Лише кожен п’ятий волинянин повністю вакцинований від COVID-19
19 листопад, 13:46
«Ковід»-перевірки закладів на Волині: відомо, скільки протоколів вже склали і які штрафи «Ковід»-перевірки закладів на Волині: відомо, скільки протоколів вже склали і які штрафи
19 листопад, 13:26
Як на Волині щеплюють від COVID-19 діабетиків. ВІДЕО Як на Волині щеплюють від COVID-19 діабетиків. ВІДЕО
16 листопад, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини
Сьогодні, 17:15
 0
Волинська поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка з Житомирщини
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині помер заслужений працівник культури України
Сьогодні, 17:00
 0
На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
 0
Депутат Луцькради Разумовський розповів, що у місті треба змінити першочергово. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8