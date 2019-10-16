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Помер багаторічний директор луцької школи

Помер багаторічний директор луцької школи
У вівторок, 23 листопада, на 73-му році життя через онкохворобу відійшов у вічність Віктор Дмитрович Недужко, заслужений працівник освіти України, багаторічний директор луцького НВК №9.

Про це повідомив ГІТу син покійного Юрій Недужко.

Віктор Недужко підготував тисячі учнів та перетворив НВК №9 в один із кращих навчальних закладів України. Автор 8 наукових монографій та навчальних посібників, понад 40 навчально-методичних публікацій. Заслужений працівник освіти України, нагороджений 5 почесними грамотами Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України.

Все своє життя Віктор Недужко присвятив школі та підготовці талановитого молодого покоління. Під його керівництвом НВК №9 12 разів ставала кращим загальноосвітнім навчальним закладом міста Луцька.

Прощання з Віктором Дмитровичем буде відбуватися з 18:00 середи, 24 листопада, до 12:30 четверга, 25 листопада, в нижньому храмі луцького кафедрального собору Святої Трійці.

Поховають педагога на міському кладовищі, що в селі Гаразджа.

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Теги: смерть, директор, школа, Луцьк
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