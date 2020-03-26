На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО

Волиняни поділились, як стали потерпілими від дій інтернет-шахраїв.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За словами волинян, шахраї діють дуже підступно, затягують час, надсилають фейкові посилання і просять на них переходити.Після того, як знімаються кошти з банківських карток, зловмисники зникають безслідно.Співробітниця управління карного розшукурозповіла, як уникнути шахрайств і зберегти свої кошти.«Вберегтися від помилок допоможе лише ваша обізнаність, критичне мислення і холодний розум, адже в таких випадках ви повністю впливаєте на ситуацію і саме від вашої поведінки залежить результат», - говорить поліцейська.