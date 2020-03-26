На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Волиняни поділились, як стали потерпілими від дій інтернет-шахраїв.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За словами волинян, шахраї діють дуже підступно, затягують час, надсилають фейкові посилання і просять на них переходити.
Після того, як знімаються кошти з банківських карток, зловмисники зникають безслідно.
Співробітниця управління карного розшуку Юлія Корецька розповіла, як уникнути шахрайств і зберегти свої кошти.
«Вберегтися від помилок допоможе лише ваша обізнаність, критичне мислення і холодний розум, адже в таких випадках ви повністю впливаєте на ситуацію і саме від вашої поведінки залежить результат», - говорить поліцейська.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За словами волинян, шахраї діють дуже підступно, затягують час, надсилають фейкові посилання і просять на них переходити.
Після того, як знімаються кошти з банківських карток, зловмисники зникають безслідно.
Співробітниця управління карного розшуку Юлія Корецька розповіла, як уникнути шахрайств і зберегти свої кошти.
«Вберегтися від помилок допоможе лише ваша обізнаність, критичне мислення і холодний розум, адже в таких випадках ви повністю впливаєте на ситуацію і саме від вашої поведінки залежить результат», - говорить поліцейська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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