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На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО

На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО
Волиняни поділились, як стали потерпілими від дій інтернет-шахраїв.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За словами волинян, шахраї діють дуже підступно, затягують час, надсилають фейкові посилання і просять на них переходити.

Після того, як знімаються кошти з банківських карток, зловмисники зникають безслідно.

Співробітниця управління карного розшуку Юлія Корецька розповіла, як уникнути шахрайств і зберегти свої кошти.

«Вберегтися від помилок допоможе лише ваша обізнаність, критичне мислення і холодний розум, адже в таких випадках ви повністю впливаєте на ситуацію і саме від вашої поведінки залежить результат», - говорить поліцейська.

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Теги: Волинь, шахраї, гроші
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