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На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини

На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини
За січень-жовтень в області трапилося 823 автопригоди саме через недотримання безпечної швидкості.

Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.

В цих автопригодах 43 людини загинули, а 263 — отримали травми.

Перевищення безпечної швидкості водіями є найголовнішою причиною ДТП на Волині. Патрульні продовжують працювати над тим, щоб керманичі дотримувалися швидкісних режимів. Однак нерідко водії дозволяють собі керувати у населених пунктах із перевищенням швидкості більше як на 50 км/год.

За це порушення передбачена відповідальність відповідно до ч.4 ст.122 КУпАП, яка тягне за собою штраф у розмірі 1 700 гривень.
За жовтень волинські патрульні виявили 65 порушників, які в населених пунктах перевищили швидкість більше як на 50 км/год. Від початку року за вказане порушення на 748 керманичів поліцейські винесли постанови.

Патрульні вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил ПДР.

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Теги: Волинь, ДТП, травми, смерть
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