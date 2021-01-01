На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини

За січень-жовтень в області трапилося 823 автопригоди саме через недотримання безпечної швидкості.Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.В цих автопригодах 43 людини загинули, а 263 — отримали травми.Перевищення безпечної швидкості водіями є найголовнішою причиною ДТП на Волині. Патрульні продовжують працювати над тим, щоб керманичі дотримувалися швидкісних режимів. Однак нерідко водії дозволяють собі керувати у населених пунктах із перевищенням швидкості більше як на 50 км/год.За це порушення передбачена відповідальність відповідно до ч.4 ст.122 КУпАП, яка тягне за собою штраф у розмірі 1 700 гривень.За жовтень волинські патрульні виявили 65 порушників, які в населених пунктах перевищили швидкість більше як на 50 км/год. Від початку року за вказане порушення на 748 керманичів поліцейські винесли постанови.Патрульні вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил ПДР.