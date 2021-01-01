На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини
Сьогодні, 17:15
За січень-жовтень в області трапилося 823 автопригоди саме через недотримання безпечної швидкості.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
В цих автопригодах 43 людини загинули, а 263 — отримали травми.
Перевищення безпечної швидкості водіями є найголовнішою причиною ДТП на Волині. Патрульні продовжують працювати над тим, щоб керманичі дотримувалися швидкісних режимів. Однак нерідко водії дозволяють собі керувати у населених пунктах із перевищенням швидкості більше як на 50 км/год.
За це порушення передбачена відповідальність відповідно до ч.4 ст.122 КУпАП, яка тягне за собою штраф у розмірі 1 700 гривень.
За жовтень волинські патрульні виявили 65 порушників, які в населених пунктах перевищили швидкість більше як на 50 км/год. Від початку року за вказане порушення на 748 керманичів поліцейські винесли постанови.
Патрульні вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил ПДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
В цих автопригодах 43 людини загинули, а 263 — отримали травми.
Перевищення безпечної швидкості водіями є найголовнішою причиною ДТП на Волині. Патрульні продовжують працювати над тим, щоб керманичі дотримувалися швидкісних режимів. Однак нерідко водії дозволяють собі керувати у населених пунктах із перевищенням швидкості більше як на 50 км/год.
За це порушення передбачена відповідальність відповідно до ч.4 ст.122 КУпАП, яка тягне за собою штраф у розмірі 1 700 гривень.
За жовтень волинські патрульні виявили 65 порушників, які в населених пунктах перевищили швидкість більше як на 50 км/год. Від початку року за вказане порушення на 748 керманичів поліцейські винесли постанови.
Патрульні вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил ПДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за 10 місяців сталось 823 аварії: назвали найпоширеніші причини
Сьогодні, 17:15
На Волині помер заслужений працівник культури України
Сьогодні, 17:00
На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Депутат Луцькради Разумовський розповів, що у місті треба змінити першочергово. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Медіа