На Волині помер заслужений працівник культури України

Сьогодні, 24 листопада, помер- заслужений працівник культури України, викладач Ковельської школи мистецтв.Про це повідомляє пресслужба міськради.На 89 році життя помер відомий у місті скрипаль, викладач Ковельської школи мистецтв, заслужений працівник культури України Михайло Тлумак.Першим учителем у Михайла Тлумака був батько, який подарував на День Святого Миколая здібному синові скрипку. Дарований Богом талант до музики юнак поглиблював спершу в Львівській музичній школі, а потім у Дрогобицькому музичному училищі. До Ковеля учитель музики та співів приїхав у 1959 році. 1970–1985 роках очолював струнно-смичковий відділ. З його ініціативи в 2000 році при школі мистецтв відкрили клас віолончелі. Понад шість десятиліть Михайло Григорович навчав дітей гри на скрипці в Ковельській школі мистецтв. Тут він працював до останніх днів свого життя.Михайло Григорович був засновником відомого на Волині інструментального гурту «Чардаш», солістом знаного ансамблю пісні й танцю «Лісова пісня» та інструментального ансамблю «Ретро». Високої оцінки заслуговує його праця з оркестром народних інструментів. Під керівництвом Михайла Тлумака оркестр здобув чимало нагород на обласних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Музикант зі скрипкою об’їздив усю Європу. У 2013 році йому присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України.Михайло Григорович був активним у житті міської громади. Ковельчани знають його як інтелігентну, чуйну, порядну людину, мудрого педагога.