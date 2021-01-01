Судитимуть волинянина, у якого вилучили понад чотири кілограми канабісу
Сьогодні, 20:36
38-річний житель села Пожарки Луцького району незаконно купував, виготовляв та зберігав наркотичні засоби без мети збуту у особливо великому розмірі, а також незаконно вирощував коноплі (ч. 3 ст. 309, ч.1 ст. 310 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Під час санкціонованого обшуку в оселі чоловіка 22 вересня 2021 року правоохоронці вилучили понад чотири кілограми особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу та рослини коноплі, вирощені ним на присадибній ділянці.
Подальшу долю волинянина, який щиро розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочину, вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 309 КК України за незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збути у особливо великому розмірі передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Під час санкціонованого обшуку в оселі чоловіка 22 вересня 2021 року правоохоронці вилучили понад чотири кілограми особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу та рослини коноплі, вирощені ним на присадибній ділянці.
Подальшу долю волинянина, який щиро розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочину, вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 309 КК України за незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збути у особливо великому розмірі передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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