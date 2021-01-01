Напали на перехожого і відібрали кошти: двоє волинян потрапили за ґрати





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Слідство довело, що 23-річний та 34-річний раніше судимі чоловіки увечері



Суд визнав їх винуватими у вчиненні злочину та призначив покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на сім років, а старшому – на дев'ять років та чотири місяці.



Обом – із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами розбою за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 187 КК України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідство довело, що 23-річний та 34-річний раніше судимі чоловіки увечері 25 лютого 2021 року на зупинці громадського транспорту в селі Залісці Луцького району напали на 19-річного перехожого , завдали тілесних ушкоджень та відібрали усі наявні у нього кошти – понад 4 тисячі гривень.Суд визнав їх винуватими у вчиненні злочину та призначив покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на сім років, а старшому – на дев'ять років та чотири місяці.Обом – із конфіскацією майна.

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