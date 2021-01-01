Волинська поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка з Житомирщини

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого громадянина, 22 січня 1967 року народження, жителя міста Коростень Житомирської області.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.У Луцьку до поліції звернувся родич чоловіка та повідомив, що із 18 листопада він не виходить на зв'язок з рідними та місцезнаходження його не відоме.54 роки, зріст 166 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, чорно-сиве. Був одягнений у камуфляжну форму.на лівій руці відсутні 3 фаланги пальців, на правій руці відсутні 3 пальці.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження громадянина, просимо повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.