Волинська поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка з Житомирщини
Сьогодні, 17:10
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого громадянина Білошицького Геннадія Олександровича, 22 січня 1967 року народження, жителя міста Коростень Житомирської області.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
У Луцьку до поліції звернувся родич чоловіка та повідомив, що із 18 листопада він не виходить на зв'язок з рідними та місцезнаходження його не відоме.
Його прикмети: 54 роки, зріст 166 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, чорно-сиве. Був одягнений у камуфляжну форму.
Особливі прикмети: на лівій руці відсутні 3 фаланги пальців, на правій руці відсутні 3 пальці.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження громадянина, просимо повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
У Луцьку до поліції звернувся родич чоловіка та повідомив, що із 18 листопада він не виходить на зв'язок з рідними та місцезнаходження його не відоме.
Його прикмети: 54 роки, зріст 166 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, чорно-сиве. Був одягнений у камуфляжну форму.
Особливі прикмети: на лівій руці відсутні 3 фаланги пальців, на правій руці відсутні 3 пальці.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження громадянина, просимо повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
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