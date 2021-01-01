Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
Сьогодні, 17:30
Любомльський районний суд визнав винним і оштрафував на 795 тисяч гривень директора товариства з обмеженою відповідальністю «Ньюстрейд» з Харкова за порушення митних правил. Окрім того весь товар конфіскували і зобов’язали сплатити ще понад 11 тисяч гривень за його зберігання.
Відповідну постанова набула чинності 27 жовтня 2021 року, пише Сила правди.
У листопаді 2020-го на пункті пропуску «Ягодин» співробітники Волинської митниці перевірили автомобіль, який, згідно з товаротранспортними накладними, завозив з Польщі в Україну «косметичні засоби та чоловічий одяг торгової марки «Pierre Cardin». Заявлена в документах вартість товару становила 2,2 тисячі доларів США.
У митників виник сумнів. Після додаткової перевірки з отриманої в порядку митної співпраці інформації від польських колег волинські митники встановили, що на території сусідньої республіки цей товар, згідно експортної декларації, коштував вдесятеро дорожче – 23 тисячі 975 євро.
Водій вантажівки, – йдеться у судових документах, – вдавав, що йому нічого не відомо про подвійну документацію.
Відтак товар вилучили, а протокол про порушення митних правил склали на безпосереднього декларанта, директора фірми «Ньюстрейд» з Харкова Юрія Шевченка.
У квітні цього року Любомльський суд розглянув справу і присудив оштрафувати порушника на понад 795 тисяч гривень, конфіскувати товар в дохід держави і стягнути понад 11 тисяч гривень за його зберігання до розгляду справи в суді.
Юрій Шевченко не погодився з таким рішенням і подав апеляційну скаргу. У Волинському апеляційному суді його адвокат доводив, що докази були недопустимими і у директора «Ньюстрейду» не було злого умислу.
Проте суддя Олег Клок своєю постановою від 27 жовтня залишив скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції в силі. Рішення уже набрало чинності.
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Відповідну постанова набула чинності 27 жовтня 2021 року, пише Сила правди.
У листопаді 2020-го на пункті пропуску «Ягодин» співробітники Волинської митниці перевірили автомобіль, який, згідно з товаротранспортними накладними, завозив з Польщі в Україну «косметичні засоби та чоловічий одяг торгової марки «Pierre Cardin». Заявлена в документах вартість товару становила 2,2 тисячі доларів США.
У митників виник сумнів. Після додаткової перевірки з отриманої в порядку митної співпраці інформації від польських колег волинські митники встановили, що на території сусідньої республіки цей товар, згідно експортної декларації, коштував вдесятеро дорожче – 23 тисячі 975 євро.
Водій вантажівки, – йдеться у судових документах, – вдавав, що йому нічого не відомо про подвійну документацію.
Відтак товар вилучили, а протокол про порушення митних правил склали на безпосереднього декларанта, директора фірми «Ньюстрейд» з Харкова Юрія Шевченка.
У квітні цього року Любомльський суд розглянув справу і присудив оштрафувати порушника на понад 795 тисяч гривень, конфіскувати товар в дохід держави і стягнути понад 11 тисяч гривень за його зберігання до розгляду справи в суді.
Юрій Шевченко не погодився з таким рішенням і подав апеляційну скаргу. У Волинському апеляційному суді його адвокат доводив, що докази були недопустимими і у директора «Ньюстрейду» не було злого умислу.
Проте суддя Олег Клок своєю постановою від 27 жовтня залишив скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції в силі. Рішення уже набрало чинності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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