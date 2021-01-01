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У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО

У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
Фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю перевірили інформацію щодо проведення незаконних будівельних робіт на вулиці Лесі Українки, 9. Йдеться про реконструкцію нежитлового підвального приміщення з втручанням в несучі конструкції між першим та підвальним поверхом.

Про це йдеться сайті Луцької міськради.

Зокрема, власник цих квадратних метрів в бетонній плиті перекриття зробив отвір та встановив металеві сходи. А що жодних дозвільних документів на те не мав — його не турбувало.

За словами начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради Владислава Троця, чоловік проігнорував ч. 1 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а тому логічно, що об’єкт потрапив під резолюцію “самочинне будівництво” і нині тягне за собою відповідальність згідно закону.

Враховуючи такий стан справ, відділ ДАБК здійснить перевірку законності виконання будівельних робіт. На цей момент усі роботи за адресою: вулиця Лесі Українки, 9 – зупинили.
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО

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Теги: будівництво, Луцьк
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