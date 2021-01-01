У Луцьку може з'явитися нове вище колесо огляду. ВІДЕО





Про це у програмі «По дорозі» наПавло Цапюк, який є юристом парку атракціонів у Луцьку.



«Про це вже не від однієї людини чув, і коли я перебирав пропозиції на нове колесо огляду по виробниках, український завод мені надіслав декілька пропозицій. Мені просто скинули скріншот великого 32-метрового колеса огляду, яке вони рахували для якогось інвестора. Там не було написано, що це Луцьк, але я зрозумів, що його для Луцька вже хтось дивиться. На той момент колесо огляду коштувало би 320 тисяч євро», – розповів Павло Цапюк.



«Я не сперечаюся: буде ефект як у «Макдональдса», буде жахлива черга, величезні каси – і далі стане просто колесо огляду. І його треба буде розкручувати. Треба буде запустити туристичний маховик у великій міській програмі», – зазначив бізнесмен.



На його думку, нове колесо в будь-якому разі має бути вище, ніж те, що є зараз, і його розмістять десь у центрі міста.



«Можливо, ще зв’яжуся, можливо, буде якась співпраця. Я цього не відкидаю», – додав Павло Цапюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку може з’явитися нове колесо огляду. Однак для того, щоб воно окупилося, його доведеться «розкручувати».Про це у програмі «По дорозі» на 12 каналі 23 листопада заявив бізнесмен, який є юристом парку атракціонів у Луцьку.«Про це вже не від однієї людини чув, і коли я перебирав пропозиції на нове колесо огляду по виробниках, український завод мені надіслав декілька пропозицій. Мені просто скинули скріншот великого 32-метрового колеса огляду, яке вони рахували для якогось інвестора. Там не було написано, що це Луцьк, але я зрозумів, що його для Луцька вже хтось дивиться. На той момент колесо огляду коштувало би 320 тисяч євро», – розповів Павло Цапюк.«Я не сперечаюся: буде ефект як у «Макдональдса», буде жахлива черга, величезні каси – і далі стане просто колесо огляду. І його треба буде розкручувати. Треба буде запустити туристичний маховик у великій міській програмі», – зазначив бізнесмен.На його думку, нове колесо в будь-якому разі має бути вище, ніж те, що є зараз, і його розмістять десь у центрі міста.«Можливо, ще зв’яжуся, можливо, буде якась співпраця. Я цього не відкидаю», – додав Павло Цапюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію