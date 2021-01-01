В Україні вводять обов'язкове зчитування QR-коду COVID-сертифікатів





Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду 24 листопада, пише



За його словами, представники закладів тепер мають не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою застосунку "Дія".



"Без зчитування сертифікату документ вважається ненаданим та неперевіреним", - наголосив міністр.



У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. COVID-сертифікати в Україні тепер обов'язково повинні зчитувати через застосунок "Дія", а не просто візуально перевіряти їх. За недотримання цієї норми передбачено чималі штрафи.Про це повідомив голова МОЗна засіданні уряду 24 листопада, пише ТСН. За його словами, представники закладів тепер мають не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою застосунку "Дія"."Без зчитування сертифікату документ вважається ненаданим та неперевіреним", - наголосив міністр.У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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