У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
Сьогодні, 18:56
Нині в обласній інфекційній лікарні лікується 16 дітей, з них 11 мають підтверджені позитивні результати ПЛР-тестів, решта — у статусі підозри. Серед ушпиталених – переважно дошкільнята.
Про це розповіла Суспільному меддиректорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
З її слів, лікарі спостерігають збільшення кількості госпіталізованих хворих саме дитячого віку. "Якщо за 9 місяців цього року 58 дітей проліковано з коронавірусною інфекцією, то лише за жовтень таких дітей проліковано 62", – зазначила лікарка.
Діти потрапляють в обласну інфекційну лікарню у стані середнього ступеня важкості. У них діагностують бронхіти та пневмонії. Їхнє лікування здебільшого не потребує кисневої терапії. "Одна лише чотиримісячна дитина у нас за весь період перебувала у реанімаційному відділенні, отримувала кисневу терапію, але усе закінчилося добре. Виписана додому", — розповіла Любов Серба.
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Про це розповіла Суспільному меддиректорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
З її слів, лікарі спостерігають збільшення кількості госпіталізованих хворих саме дитячого віку. "Якщо за 9 місяців цього року 58 дітей проліковано з коронавірусною інфекцією, то лише за жовтень таких дітей проліковано 62", – зазначила лікарка.
Діти потрапляють в обласну інфекційну лікарню у стані середнього ступеня важкості. У них діагностують бронхіти та пневмонії. Їхнє лікування здебільшого не потребує кисневої терапії. "Одна лише чотиримісячна дитина у нас за весь період перебувала у реанімаційному відділенні, отримувала кисневу терапію, але усе закінчилося добре. Виписана додому", — розповіла Любов Серба.
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