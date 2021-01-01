У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19





Про це розповіла Любов Серба.



З її слів, лікарі спостерігають збільшення кількості госпіталізованих хворих саме дитячого віку. "Якщо за 9 місяців цього року 58 дітей проліковано з коронавірусною інфекцією, то лише за жовтень таких дітей проліковано 62", – зазначила лікарка.



Діти потрапляють в обласну інфекційну лікарню у стані середнього ступеня важкості. У них діагностують бронхіти та пневмонії. Їхнє лікування здебільшого не потребує кисневої терапії. "Одна лише чотиримісячна дитина у нас за весь період перебувала у реанімаційному відділенні, отримувала кисневу терапію, але усе закінчилося добре. Виписана додому", — розповіла Любов Серба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині в обласній інфекційній лікарні лікується 16 дітей, з них 11 мають підтверджені позитивні результати ПЛР-тестів, решта — у статусі підозри. Серед ушпиталених – переважно дошкільнята.Про це розповіла Суспільному меддиректорка обласної інфекційної лікарніЗ її слів, лікарі спостерігають збільшення кількості госпіталізованих хворих саме дитячого віку. "Якщо за 9 місяців цього року 58 дітей проліковано з коронавірусною інфекцією, то лише за жовтень таких дітей проліковано 62", – зазначила лікарка.Діти потрапляють в обласну інфекційну лікарню у стані середнього ступеня важкості. У них діагностують бронхіти та пневмонії. Їхнє лікування здебільшого не потребує кисневої терапії. "Одна лише чотиримісячна дитина у нас за весь період перебувала у реанімаційному відділенні, отримувала кисневу терапію, але усе закінчилося добре. Виписана додому", — розповіла Любов Серба.

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