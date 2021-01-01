вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19

У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
Нині в обласній інфекційній лікарні лікується 16 дітей, з них 11 мають підтверджені позитивні результати ПЛР-тестів, решта — у статусі підозри. Серед ушпиталених – переважно дошкільнята.

Про це розповіла Суспільному меддиректорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба.

З її слів, лікарі спостерігають збільшення кількості госпіталізованих хворих саме дитячого віку. "Якщо за 9 місяців цього року 58 дітей проліковано з коронавірусною інфекцією, то лише за жовтень таких дітей проліковано 62", – зазначила лікарка.

Діти потрапляють в обласну інфекційну лікарню у стані середнього ступеня важкості. У них діагностують бронхіти та пневмонії. Їхнє лікування здебільшого не потребує кисневої терапії. "Одна лише чотиримісячна дитина у нас за весь період перебувала у реанімаційному відділенні, отримувала кисневу терапію, але усе закінчилося добре. Виписана додому", — розповіла Любов Серба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, лікарня, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
Сьогодні, 18:56
Напали на перехожого і відібрали кошти: двоє волинян потрапили за ґрати
Сьогодні, 18:32
У Луцьку може з'явитися нове вище колесо огляду. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
На Волині фіксують ріст захворюваності на COVID-19 серед дітей На Волині фіксують ріст захворюваності на COVID-19 серед дітей
17 листопад, 15:13
На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих
07 жовтень, 16:55
Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин
28 липень, 16:13
До Волинської обласної інфекційної лікарні привезуть додаткові кисневі балони До Волинської обласної інфекційної лікарні привезуть додаткові кисневі балони
01 квітень, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
Сьогодні, 18:56
 0
Напали на перехожого і відібрали кошти: двоє волинян потрапили за ґрати
Сьогодні, 18:32
 0
У Луцьку може з'явитися нове вище колесо огляду. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
У центрі Луцька зупинили незаконне будівництво. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8