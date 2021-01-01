вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд виправдав керманича човна, в якому перед смертю плив Олексій Веремійчик

Суд виправдав керманича човна, в якому перед смертю плив Олексій Веремійчик
Любешівський райсуд Волинської області визнав невинуватим чоловіка у порушенні правил на транспорті, що призвело до смерті людини.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 18 листопада.

Інцидент трапився 12 жовтня 2019 року, близько 14 години, на озері «Люб’язь», що поблизу однойменного села, і відноситься до Національного природного парку «Припять-Стохід».

Четверо чоловіків напідпитку каталися озером на малому моторному човні. Як згодом вони розповідали, того дня вони поїхали порибалити. В якийсь момент здійнявся вітер, хвилі і човен перевернуло. Рибалки без рятувальних жилетів опинилися у воді. Один із них потонув.

Чоловіка, який керував човном, звинуватили у тому, що все сталося через нього. Судно не було зареєстровано і сам він не мав посвідчення судноводія, не подбав про рятувальні жилети, хоча на борту було два жилети. Крім того, плавання моторним човном на території нацпарку заборонено, за винятком службового транспорту.

Однак під час судового розгляду з’ясувалося, що після перекидання човна усі четверо людей були живі. Із загиблим спілкувалися і радилися, що робити. Загиблий дуже добре плавав, регулярно ходив у басейн, займався цим професійно, а тому зголосився плисти до берега і покликати допомогу. Інші чоловіки дивилися йому вслід, як він поплив. Тіло знайшли через добу за 50 метрів від перекидання човна.

Ті, хто вижив, пройшли поліграф, який підтвердив, що вони не приховують обставин загибелі свого товариша.

Суд дійшов висновку, що немає жодних доказів, що смерть чоловіка настала внаслідок діянь обвинуваченого, безпосередньо на місці перекидання човна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, трагедія, суд, Олексій Веремійчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ЖК «Амстердам» – нові приміщення під бізнес. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 09:00
Суд виправдав керманича човна, в якому перед смертю плив Олексій Веремійчик
Сьогодні, 08:35
В Україні створять реєстр донорів крові
Сьогодні, 07:31
Запровадили новий порядок проведення ЗНО. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 06:31
У Теремнівські ставки випустили майже тонну риби
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
У лісі на Волині загинув чоловік: чи покарали винуватця трагедії У лісі на Волині загинув чоловік: чи покарали винуватця трагедії
01 квітень, 15:03
Судитимуть волинянина, у якого вилучили понад чотири кілограми канабісу Судитимуть волинянина, у якого вилучили понад чотири кілограми канабісу
24 листопад, 20:36
Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
24 листопад, 17:30
Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми
17 листопад, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В ЖК «Амстердам» – нові приміщення під бізнес. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 09:00
 0
Суд виправдав керманича човна, в якому перед смертю плив Олексій Веремійчик
Сьогодні, 08:35
 0
В Україні створять реєстр донорів крові
Сьогодні, 07:31
 0
Запровадили новий порядок проведення ЗНО. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 06:31
 0
У Теремнівські ставки випустили майже тонну риби
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8