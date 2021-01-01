Суд виправдав керманича човна, в якому перед смертю плив Олексій Веремійчик





Про це повідомляє



Інцидент трапився 12 жовтня 2019 року, близько 14 години, на озері «Люб’язь», що поблизу однойменного села, і відноситься до Національного природного парку «Припять-Стохід».



Четверо чоловіків напідпитку каталися озером на малому моторному човні. Як згодом вони розповідали, того дня вони поїхали порибалити. В якийсь момент здійнявся вітер, хвилі і човен перевернуло. Рибалки без рятувальних жилетів опинилися у воді. Один із них потонув.



Чоловіка, який керував човном, звинуватили у тому, що все сталося через нього. Судно не було зареєстровано і сам він не мав посвідчення судноводія, не подбав про рятувальні жилети, хоча на борту було два жилети. Крім того, плавання моторним човном на території нацпарку заборонено, за винятком службового транспорту.



Однак під час судового розгляду з’ясувалося, що після перекидання човна усі четверо людей були живі. Із загиблим спілкувалися і радилися, що робити. Загиблий дуже добре плавав, регулярно ходив у басейн, займався цим професійно, а тому зголосився плисти до берега і покликати допомогу. Інші чоловіки дивилися йому вслід, як він поплив. Тіло знайшли через добу за 50 метрів від перекидання човна.



Ті, хто вижив, пройшли поліграф, який підтвердив, що вони не приховують обставин загибелі свого товариша.



Суд дійшов висновку, що немає жодних доказів, що смерть чоловіка настала внаслідок діянь обвинуваченого, безпосередньо на місці перекидання човна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівський райсуд Волинської області визнав невинуватим чоловіка у порушенні правил на транспорті, що призвело до смерті людини.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 18 листопада.Інцидент12 жовтня 2019 року, близько 14 години, на озері «Люб’язь», що поблизу однойменного села, і відноситься до Національного природного парку «Припять-Стохід».Четверо чоловіків напідпитку каталися озером на малому моторному човні. Як згодом вони розповідали, того дня вони поїхали порибалити. В якийсь момент здійнявся вітер, хвилі і човен перевернуло. Рибалки без рятувальних жилетів опинилися у воді. Один із них потонув.Чоловіка, який керував човном, звинуватили у тому, що все сталося через нього. Судно не було зареєстровано і сам він не мав посвідчення судноводія, не подбав про рятувальні жилети, хоча на борту було два жилети. Крім того, плавання моторним човном на території нацпарку заборонено, за винятком службового транспорту.Однак під час судового розгляду з’ясувалося, що після перекидання човна усі четверо людей були живі. Із загиблим спілкувалися і радилися, що робити. Загиблий дуже добре плавав, регулярно ходив у басейн, займався цим професійно, а тому зголосився плисти до берега і покликати допомогу. Інші чоловіки дивилися йому вслід, як він поплив.Ті, хто вижив, пройшли поліграф, який підтвердив, що вони не приховують обставин загибелі свого товариша.Суд дійшов висновку, що немає жодних доказів, що смерть чоловіка настала внаслідок діянь обвинуваченого, безпосередньо на місці перекидання човна

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