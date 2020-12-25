В Україні з 1 грудня збільшиться розмір допомоги з безробіття





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«Прожитковий мінімум - це один із ключових соціальних стандартів, від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.



За даними служби зайнятості, сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних громадян 2379 грн, а з 1 грудня зросте до 2481 грн. Тобто ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття, розмір якої не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми (нині - 9516 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше - 9 924 грн за місяць.



"Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття із 650 до 1000 гривень. Мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців", - пояснили у центрі зайнятості.



Розмір допомоги з безробіття залежить від страхового стажу: до двох років – 50%, від двох до шести років – 55%, від шести до 10 – 60%, понад 10 років – 70 відсотків. Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100%, упродовж наступних 90 календарних днів – 80%; у подальшому – 70%.



За даними Київського міського центру зайнятості, станом на 22 листопада 2021 року допомогу з безробіття у столиці отримували 9,4 тис. безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень – майже 1 тис. безробітних, а максимальну допомогу з безробіття – 3,5 тис. осіб (38 відсотків усіх безробітних). Середній розмір допомоги з безробіття у м. Києві становить 5 862 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум та, відповідно, - розмір максимальної допомоги з безробіття.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на київський міський центр зайнятості.«Прожитковий мінімум - це один із ключових соціальних стандартів, від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.За даними служби зайнятості, сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних громадян 2379 грн, а з 1 грудня зросте до 2481 грн. Тобто ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття, розмір якої не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми (нині - 9516 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше - 9 924 грн за місяць."Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття із 650 до 1000 гривень. Мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців", - пояснили у центрі зайнятості.Розмір допомоги з безробіття залежить від страхового стажу: до двох років – 50%, від двох до шести років – 55%, від шести до 10 – 60%, понад 10 років – 70 відсотків. Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100%, упродовж наступних 90 календарних днів – 80%; у подальшому – 70%.За даними Київського міського центру зайнятості, станом на 22 листопада 2021 року допомогу з безробіття у столиці отримували 9,4 тис. безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень – майже 1 тис. безробітних, а максимальну допомогу з безробіття – 3,5 тис. осіб (38 відсотків усіх безробітних). Середній розмір допомоги з безробіття у м. Києві становить 5 862 грн.

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