Старшокласників двох луцьких шкіл повертають до очного навчання. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Бондар.



У Луцькій громаді до очного навчання вже повернулися учні 5-11 класів у шести школах. Ще 30 загальноосвітніх навчальних закладів поки продовжують працювати дистанційно.



"Надіємося, що до кінця тижня будемо мати більшість шкіл із 38, які вийдуть у повноформатний режим", — каже очільник департаменту освіти Луцької громади. Додає: аби відновити очне навчання для усіх школярів, 100% колективу школи має бути провакцинованим від коронавірусу двома дозами вакцини.



У ліцеї № 22, де учні повернулися до очного навчання, перший урок вирішили починати о 8:00 та о 8:15. Так, — говорить директорка закладу Лариса Кучер, — зменшили скупчення дітей у коридорах.



За станом здоров'я школярів у навчальному закладі стежать педагоги та медсестра. Батьків попереджають, щоб дітей з ознаками ГРВІ в школу не приводили.



На першому уроці вчителі оглядають дітей на ознаки ГРВІ. Дітей, які мають ознаки відправляють у медкабінет. "Якщо є ознаки захворювання – вимірюю температуру, дивлюся загальний стан дитини та скеровую до сімейного лікаря", — розповідає медсестра Ліана Кочмарук. Після першого уроку дітей у медпункт не приводили.



В НВК № 22 – 143 працівники. Відсторонені від роботи – двоє, які не мають COVID-сертифікатів чи інших необхідних медичних довідок.



Всього в Луцькій громаді, зі слів Віталія Бондаря, лишаються відстороненими 32 працівники шкіл і 28 працівників ДНЗ.







Станом на 24 листопада з 562-ох шкіл області на дистанційному навчанні залишаються 72 заклади, решта повернулися до навчання у звичній формі, — розповіла під час брифінгу заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Каже: в області досі відсторонені від роботи 412 невакцинованих працівників шкіл та 216 працівників дошкільних навчальних закладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 24 листопада у 4-й гімназії імені Модеста Левицького та в Луцькому навчально-виховному комплексі № 22 – ліцеї відновили очне навчання для школярів 5-11 класів.Про це розповів Суспільному начальник департаменту освіти Луцької міської радиУ Луцькій громаді до очного навчання вже повернулися учні 5-11 класів у шести школах. Ще 30 загальноосвітніх навчальних закладів поки продовжують працювати дистанційно."Надіємося, що до кінця тижня будемо мати більшість шкіл із 38, які вийдуть у повноформатний режим", — каже очільник департаменту освіти Луцької громади. Додає: аби відновити очне навчання для усіх школярів, 100% колективу школи має бути провакцинованим від коронавірусу двома дозами вакцини.У ліцеї № 22, де учні повернулися до очного навчання, перший урок вирішили починати о 8:00 та о 8:15. Так, — говорить директорка закладу Лариса Кучер, — зменшили скупчення дітей у коридорах.За станом здоров'я школярів у навчальному закладі стежать педагоги та медсестра. Батьків попереджають, щоб дітей з ознаками ГРВІ в школу не приводили.На першому уроці вчителі оглядають дітей на ознаки ГРВІ. Дітей, які мають ознаки відправляють у медкабінет. "Якщо є ознаки захворювання – вимірюю температуру, дивлюся загальний стан дитини та скеровую до сімейного лікаря", — розповідає медсестра Ліана Кочмарук. Після першого уроку дітей у медпункт не приводили.В НВК № 22 – 143 працівники. Відсторонені від роботи – двоє, які не мають COVID-сертифікатів чи інших необхідних медичних довідок.Всього в Луцькій громаді, зі слів Віталія Бондаря, лишаються відстороненими 32 працівники шкіл і 28 працівників ДНЗ.Станом на 24 листопада з 562-ох шкіл області на дистанційному навчанні залишаються 72 заклади, решта повернулися до навчання у звичній формі, — розповіла під час брифінгу заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Каже: в області досі відсторонені від роботи 412 невакцинованих працівників шкіл та 216 працівників дошкільних навчальних закладів.

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