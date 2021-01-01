«Шахтар» програв «Інтеру» та вилетів з єврокубків





Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувався на стадіоні «Джузеппе Меаца» у Мілані, - пише



Перша половина зустрічі відбувалась в майже рівній боротьбі. Гравці «Інтера» атакували частіше, але «гірники» трохи більше контролювали м'яч і відповідали не менш небезпечними атаками. Під кінець тайму команди обмінялись гострими моментами, але відкрити рахунок так і не змогли, пішовши на перерву.



У другому таймі на 57-й хвилині «Шахтарю» забив Лаутаро Мартінес, але арбітр взяття воріт скасував через фол в атаці. Проте вже через кілька хвилин Едін Джеко влучним пробив у лівий кут воріт і на 61-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Ще через шість хвилин боснієць подвоїв рахунок – Джеко ударом головою замкнув подачу Перішича з лівого флангу.



Після цього «Інтер» сів в оборону, а «Шахтар» ще більше почав позиційно контролювати м'яч, періодично загрожуючи воротам міланців. На 81-й хвилині чудовий шанс скоротити відставання мав «гірник» Додо, але м'яч, після удару бразильця, влучив у шатнгу, і по лінії воріт викотився за межі поля.



В результаті матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь «Інтера», а «Шахтар» втратив останній шанс вийти бодай до Ліги Європи – за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів від молдавського «Шерифа», донеччан відділяють 5 очок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донецький «Шахтар» на виїзді поступився міланському «Інтеру» з рахунком 2:0 і втратив шанси на вихід в наступні етапи і Ліги чемпіонів, і Ліги Європи.Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувався на стадіоні «Джузеппе Меаца» у Мілані, - пише Zaxid.net. Перша половина зустрічі відбувалась в майже рівній боротьбі. Гравці «Інтера» атакували частіше, але «гірники» трохи більше контролювали м'яч і відповідали не менш небезпечними атаками. Під кінець тайму команди обмінялись гострими моментами, але відкрити рахунок так і не змогли, пішовши на перерву.У другому таймі на 57-й хвилині «Шахтарю» забив Лаутаро Мартінес, але арбітр взяття воріт скасував через фол в атаці. Проте вже через кілька хвилин Едін Джеко влучним пробив у лівий кут воріт і на 61-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Ще через шість хвилин боснієць подвоїв рахунок – Джеко ударом головою замкнув подачу Перішича з лівого флангу.Після цього «Інтер» сів в оборону, а «Шахтар» ще більше почав позиційно контролювати м'яч, періодично загрожуючи воротам міланців. На 81-й хвилині чудовий шанс скоротити відставання мав «гірник» Додо, але м'яч, після удару бразильця, влучив у шатнгу, і по лінії воріт викотився за межі поля.В результаті матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь «Інтера», а «Шахтар» втратив останній шанс вийти бодай до Ліги Європи – за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів від молдавського «Шерифа», донеччан відділяють 5 очок

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