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В Україні створять реєстр донорів крові

В Україні створять реєстр донорів крові
Кабмін наказав створити в Україні Національний реєстр донорів крові та її компонентів.

У реєстрі будуть відзначені всі дані про медогляди, допуск або усунення від донорства, а також досконалі донації. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на МОЗ.

"24 листопада Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію в електронній системі охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Тепер МОЗ та НСЗУ мають забезпечити створення та функціонування такого реєстру в електронній системі охорони здоров'я у строк не пізніше ніж через один рік з дня набрання чинності законом Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, що набрав чинності у січні цього року.

Реєстр забезпечуватиме безпеку донора шляхом урахування даних про його медичний огляд, допуск або усунення від донорства. Також у реєстрі будуть відзначені всі досконалі донації та можливі ускладнення, пов'язані з нею.

Реєстр дасть змогу простежити рухи донорської крові та компоненти крові від донора до реципієнта "від вени до вени". Враховуватимуться результати як медогляду донорів перед донацією, так і результати тестувань крові.

Зрештою, реєстр має дозволити в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що буде підставою для надання донору статусу Почесний донор України.

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Теги: Україна, МОЗ
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