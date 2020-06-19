Чекали понад 10 годин: Кварцяний розповів, як обирали головного тренера збірної України

Колишній тренер "Волині" Віталій Кварцяний розповів, як обирали наступника Андрія Шевченка.48-річний Сергій Ребров не очолив збірну України, бо не зміг домовитися з "Аль-Айном" про розірвання контракту, - пише "Газета ua"."У серпні, коли всі ми зібралися в Києві на виконкомі УАФ, першого ж дня на роль головного тренера національної збірної пропонували кандидатуру Сергія Реброва. Але тоді виникла проблема за умовами контракту з його нинішнім клубом "Аль-Айном". У цій ситуації ніхто не зрозумів, чи продовжить Шевченко угоду з УАФ. Хоч усі присутні члени виконкому й сиділи годин п'ять-шість, проте до чіткої визначеності щодо тренерської теми ми так і не дійшли. Через тиждень, знову зібравшись у столиці в Будинку футболу, усю першу половину дня чекали на звістки щодо Реброва. Думали: ось-ось щось повідомлять. Але минуло понад 10 годин. Ми сиділи на виконкомі УАФ з 15:00 до 02:00", - сказав Віталій Кварцяний.За словами Кварцяного, ближче до завершення засідання до зали запросили Петракова, про кандидатуру якого ніхто не знав."Хоча подейкували, що, напевно, запропонують його. Зрештою члени виконкому проголосували за його кандидатуру", - сказав легендарний тренер "Волині".