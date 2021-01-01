Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Протягом минулої доби в Україні виявили 16 943 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 1 451 дитина та 304 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли 3 384 404 особи, одужали – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, провели ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1801
Вінницька – 798
Волинська – 728
Дніпропетровська – 2456
Донецька – 1482
Житомирська – 688
Закарпатська – 421
Запорізька – 1419
Івано-Франківська – 517
Київська – 923
Кіровоградська – 136
Луганська – 1204
Львівська – 3539
Миколаївська – 958
Одеська – 607
Полтавська – 1268
Рівненська – 573
Сумська – 865
Тернопільська – 519
Харківська – 1450
Херсонська – 896
Хмельницька – 1013
Черкаська – 600
Чернівецька – 1186
Чернігівська – 764
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Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли 3 384 404 особи, одужали – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, провели ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1801
Вінницька – 798
Волинська – 728
Дніпропетровська – 2456
Донецька – 1482
Житомирська – 688
Закарпатська – 421
Запорізька – 1419
Івано-Франківська – 517
Київська – 923
Кіровоградська – 136
Луганська – 1204
Львівська – 3539
Миколаївська – 958
Одеська – 607
Полтавська – 1268
Рівненська – 573
Сумська – 865
Тернопільська – 519
Харківська – 1450
Херсонська – 896
Хмельницька – 1013
Черкаська – 600
Чернівецька – 1186
Чернігівська – 764
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Виправіть Волинську область. Ви нааисали одужуючих 728, а не хворих
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