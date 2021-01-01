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Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Протягом минулої доби в Україні виявили 16 943 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 1 451 дитина та 304 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізували 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 3 384 404 особи, одужали – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, провели ПЛР-тестувань – 15 700 772.

Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:

м. Київ – 1801

Вінницька – 798

Волинська – 728

Дніпропетровська – 2456

Донецька – 1482

Житомирська – 688

Закарпатська – 421

Запорізька – 1419

Івано-Франківська – 517

Київська – 923

Кіровоградська – 136

Луганська – 1204

Львівська – 3539

Миколаївська – 958

Одеська – 607

Полтавська – 1268

Рівненська – 573

Сумська – 865

Тернопільська – 519

Харківська – 1450

Херсонська – 896

Хмельницька – 1013

Черкаська – 600

Чернівецька – 1186

Чернігівська – 764

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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Коментарі 1
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Виправіть Волинську область. Ви нааисали одужуючих 728, а не хворих
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