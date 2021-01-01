Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Також за минулу добу:



госпіталізували 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли 3 384 404 особи, одужали – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, провели ПЛР-тестувань – 15 700 772.



Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.



Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:



м. Київ – 1801



Вінницька – 798



Волинська – 728



Дніпропетровська – 2456



Донецька – 1482



Житомирська – 688



Закарпатська – 421



Запорізька – 1419



Івано-Франківська – 517



Київська – 923



Кіровоградська – 136



Луганська – 1204



Львівська – 3539



Миколаївська – 958



Одеська – 607



Полтавська – 1268



Рівненська – 573



Сумська – 865



Тернопільська – 519



Харківська – 1450



Херсонська – 896



Хмельницька – 1013



Черкаська – 600



Чернівецька – 1186



Чернігівська – 764

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби в Україні виявили 16 943 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 1 451 дитина та 304 медпрацівники.Про це повідомляє МОЗ України.госпіталізували 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.захворіли 3 384 404 особи, одужали – 2 852 452 особи, летальних випадків – 83 541, провели ПЛР-тестувань – 15 700 772.Також у МОЗ повідомляють, що минулої доби 275 319 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:м. Київ – 1801Вінницька – 798– 728Дніпропетровська – 2456Донецька – 1482Житомирська – 688Закарпатська – 421Запорізька – 1419Івано-Франківська – 517Київська – 923Кіровоградська – 136Луганська – 1204Львівська – 3539Миколаївська – 958Одеська – 607Полтавська – 1268Рівненська – 573Сумська – 865Тернопільська – 519Харківська – 1450Херсонська – 896Хмельницька – 1013Черкаська – 600Чернівецька – 1186Чернігівська – 764

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