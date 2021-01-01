Курс валют у Луцьку на 25 листопада
Сьогодні, 09:31
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 25 листопада, такий: купівля – 26,96, продаж – 27,05.
Євро купують за 30,20, продають за 30,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,40, продають за 6,48.
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Євро купують за 30,20, продають за 30,35.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,40, продають за 6,48.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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