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Курс валют у Луцьку на 25 листопада

Курс валют у Луцьку на 25 листопада
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 25 листопада, такий: купівля – 26,96, продаж – 27,05.

Євро купують за 30,20, продають за 30,35.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,40, продають за 6,48.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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