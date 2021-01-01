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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
За минулу добу на Волині зареєстрували 492 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

Луцький район – 280 хворих:

Луцька ТГ – 186 хворих
Боратинська ТГ – 9 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 5 хворих
Горохівська ТГ – 12 хворих
Ківерцівська ТГ – 22 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 31 хворий
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих

Володимир-Волинський район – 94 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 8 хворих
Литовезька ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 5 хворих
Нововолинська ТГ – 64 хворих
Павлівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 27 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 9 хворих

Ковельський район – 91 хворий:

Вишнівська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 3 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 1 хворий
Заболоттівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 40 хворий
Любомльська ТГ – 18 хворих
Поворська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 7 хворих

Госпіталізували – 75 хворих, 417 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 25 листопада в області зареєстрували 91 584 випадки.

Одужали – 76 675 осіб (за останню добу – 728).

Летальних випадків (осіб) – 1908, з них за останню добу – 22:

Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3),Рожищенська ТГ (1), Горохівська ТГ (2), Мар’янівська ТГ(1), Олицька ТГ (1), Ківерцівська ТГ (1), Цуманська ТГ (1).

Володимир-Волинський район – 8 випадків: Нововолинська ТГ (4), Локачинська ТГ (1), Оваднівська ТГ (1), Зимнівська ТГ (1), Володимир-Волинська ТГ (1).

Камінь-Каширський район - 1 випадок:Камінь-Каширська ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Турійська ТГ (1), Головненська ТГ (1).

Методом ПЛР всього обстежили 379 097 осіб, за останню добу – 1617 осіб.

За добу 24 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 6942 щеплення. Першою дозою щепили 2163 особи та другою дозою –4779 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 281 788 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 197 449 людей. Загалом провели 479 237 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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