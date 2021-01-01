Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги

За минулу добу на Волині зареєстрували 492 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:Луцька ТГ – 186 хворихБоратинська ТГ – 9 хворихБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 5 хворихГорохівська ТГ – 12 хворихКіверцівська ТГ – 22 хворихКолківська ТГ – 1 хворийКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 5 хворихПідгайцівська ТГ – 31 хворийРожищенська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 3 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 4 хворихЗатурцівська ТГ – 2 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 8 хворихЛитовезька ТГ – 4 хворихЛокачинська ТГ – 5 хворихНововолинська ТГ – 64 хворихПавлівська ТГ – 5 хворихУстилузька ТГ – 1 хворийКамінь-Каширська ТГ – 18 хворихЛюбешівська ТГ – 9 хворихВишнівська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 3 хворихДубечненська ТГ – 4 хворихДубівська ТГ – 1 хворийЗаболоттівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 40 хворийЛюбомльська ТГ – 18 хворихПоворська ТГ – 2 хворихРатнівська ТГ – 4 хворихСамарівська ТГ – 2 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 7 хворихГоспіталізували – 75 хворих, 417 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 25 листопада в області зареєстрували 91 584 випадки.Одужали – 76 675 осіб (за останню добу – 728).Летальних випадків (осіб) – 1908, з них за останню добу – 22:Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3),Рожищенська ТГ (1), Горохівська ТГ (2), Мар’янівська ТГ(1), Олицька ТГ (1), Ківерцівська ТГ (1), Цуманська ТГ (1).Володимир-Волинський район – 8 випадків: Нововолинська ТГ (4), Локачинська ТГ (1), Оваднівська ТГ (1), Зимнівська ТГ (1), Володимир-Волинська ТГ (1).Камінь-Каширський район - 1 випадок:Камінь-Каширська ТГ (1).Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Турійська ТГ (1), Головненська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 379 097 осіб, за останню добу – 1617 осіб.За добу 24 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 6942 щеплення. Першою дозою щепили 2163 особи та другою дозою –4779 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 281 788 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 197 449 людей. Загалом провели 479 237 щеплень.