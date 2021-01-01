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Як залучити інвестора до Луцька. ВІДЕО

Як залучити інвестора до Луцька. ВІДЕО
Інвестиційний клімат важливий для будь-якого міста. Луцьк також прагне до змін та з кожним роком намагається залучити все більше інвесторів.

Про це у вечірньому Прайм-Таймі телеканалу Конкурент TV розповів керівник депутатської фракції Громадянський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.

Він зазначив, що держава багато покладає на місцеві бюджети, але за кошти Луцької територіальної громади має фінансуватись лише інфраструктура, якою користуються жителі цієї громади. Тобто коли кабінет міністрів приймає рішення і виходить так, що велика частина із міського бюджету виділяється на потреби інших громад, це просто є неправильно, адже це «Київ просто намагається перекласти відповідальність».

Щодо інвестиційного клімату Луцька керівник фракції розповів, що зазвичай інвесторами є або вихідці із нашого міста, або ж іноземні компанії. Але, щоб залучити більше людей, що готові вкладати свої кошти у наше місто, потрібно бути лояльнішими. Тобто не ставити якихось умов та завжди дослухатись до їх думки.

«Людей, які готові інвестувати у наше місто, – не так багато. І мені здається, їх не потрібно відштовхувати, з ними потрібно говорити», – зазначив Шкітер.

Детальніше – у відео.


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Теги: Луцьк, інвестори, кошти, СВІДОМІ, Тарас Шкітер
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