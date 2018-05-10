У Луцьку продали ресторан «Корона Вітовта»

Олег Іванюк уже не займається справами цього закладу.



Як стало відомо



За інформацією видання, нині менеджеркою «Корони Вітовта» є Ірина Маркевич, директорка «Noble Restaurant». Нові господарі зберегли колектив і не планують змінювати назви. У грудні цього року ресторану «Корона Вітовта» виповниться 25 років.



Однак щодо меню та інтер’єру наразі у «Короні Вітовта» вже оголосили оновлення. Про це розповів у відеозверненні на сторінці закладу відомий шеф-кухар Алекс Якутов, який працює над новим меню ресторану у туристичному центрі Луцька.



До слова, Алекс Якутов – випускник престижної італійської школи IFSE (Italian Food Style Education) – єдиної кулінарної школи, що відзначена Генеральним секретаріатом Італійської республіки титулом "Італійське Досконалість". Навчався у зарубіжних кухарів під час стажувань в Італії, Іспанії, Америці. Зараз є бренд-шефом і співвласником ресторану "Публіцист" у Києві. У 2020 році заклад став фіналістом Національної ресторанної премії "Сіль" у номінації "Відкриття року". Також він є головним суддею шоу «Пекельна кухня», яке виходить на «Новому каналі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий луцький ресторан «Корона Вітовта» змінив власника. Ресторатор і член виконкому Луцької міської ради лучанинуже не займається справами цього закладу.Як стало відомо «Першому» з власних джерел, «Корону Вітовта» купили власники «Noble Restaurant». Останній відкрився у Луцьку в листопаді 2017 року разом із готелем. Заклад продовжує працювати і приймати гостей, але поки зі старим меню.За інформацією видання, нині менеджеркою «Корони Вітовта» є, директорка «Noble Restaurant». Нові господарі зберегли колектив і не планують змінювати назви. У грудні цього року ресторану «Корона Вітовта» виповниться 25 років.Однак щодо меню та інтер’єру наразі у «Короні Вітовта» вже оголосили оновлення. Про це розповів у відеозверненні на сторінці закладу відомий шеф-кухар, який працює над новим меню ресторану у туристичному центрі Луцька.До слова, Алекс Якутов – випускник престижної італійської школи IFSE (Italian Food Style Education) – єдиної кулінарної школи, що відзначена Генеральним секретаріатом Італійської республіки титулом "Італійське Досконалість". Навчався у зарубіжних кухарів під час стажувань в Італії, Іспанії, Америці. Зараз є бренд-шефом і співвласником ресторану "Публіцист" у Києві. У 2020 році заклад став фіналістом Національної ресторанної премії "Сіль" у номінації "Відкриття року". Також він є головним суддею шоу «Пекельна кухня», яке виходить на «Новому каналі».

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