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У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині

У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині
П’ятий тиждень поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у Ковельській громаді залишається найвищим на Волині. До прикладу, там хворіє на 30 відсотків більше людей, ніж в Луцькій громаді, в чотири рази більше, ніж в Камінь-Каширській.

Про це пише Ковель медіа.

На цьому наголошує завідувачка Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр.

"Це через відсутність усвідомлення кожного з нас. Люди неодноразово порушують самоізоляцію. Особливо це стосується дітей. Хворі батьки залишаються вдома, а дітей, які мали б бути на самоізоляції, під спостереженням медиків, відправляють до школи. Ви, навіть, не розумієте, з якою швидкістю діти безсимптомно розносять цю хворобу. А в сім’ях однокласників можуть бути особи із груп ризику, ті, хто має інші недуги. Це може стати для них вироком", – говорить вона.

Людмила Маляр стурбована, що люди не дотримуються маскового режиму, карантинних обмежень, дистанції.

На її переконання, якщо нічого не змінити, тоді Новорічно-Різдвяні свята ми можемо зустріти в «червоній» зоні.

Втім, є ще час все виправити. Кожен має усвідомити свою відповідальність і дотримуватись карантинних обмежень. Хворі на коронавірус повинні ретельно виконувати настанови сімейного лікаря, а також ковельчани мають вакцинуватись.

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Теги: Ковель, коронавірус, хворі, вакцинація
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