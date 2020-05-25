У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині





Про це пише



На цьому наголошує завідувачка Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр.



"Це через відсутність усвідомлення кожного з нас. Люди неодноразово порушують самоізоляцію. Особливо це стосується дітей. Хворі батьки залишаються вдома, а дітей, які мали б бути на самоізоляції, під спостереженням медиків, відправляють до школи. Ви, навіть, не розумієте, з якою швидкістю діти безсимптомно розносять цю хворобу. А в сім’ях однокласників можуть бути особи із груп ризику, ті, хто має інші недуги. Це може стати для них вироком", – говорить вона.



Людмила Маляр стурбована, що люди не дотримуються маскового режиму, карантинних обмежень, дистанції.



На її переконання, якщо нічого не змінити, тоді Новорічно-Різдвяні свята ми можемо зустріти в «червоній» зоні.



Втім, є ще час все виправити. Кожен має усвідомити свою відповідальність і дотримуватись карантинних обмежень. Хворі на коронавірус повинні ретельно виконувати настанови сімейного лікаря, а також ковельчани мають вакцинуватись.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятий тиждень поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у Ковельській громаді залишається найвищим на Волині. До прикладу, там хворіє на 30 відсотків більше людей, ніж в Луцькій громаді, в чотири рази більше, ніж в Камінь-Каширській.Про це пише Ковель медіа На цьому наголошує завідувачка Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»"Це через відсутність усвідомлення кожного з нас. Люди неодноразово порушують самоізоляцію. Особливо це стосується дітей. Хворі батьки залишаються вдома, а дітей, які мали б бути на самоізоляції, під спостереженням медиків, відправляють до школи. Ви, навіть, не розумієте, з якою швидкістю діти безсимптомно розносять цю хворобу. А в сім’ях однокласників можуть бути особи із груп ризику, ті, хто має інші недуги. Це може стати для них вироком", – говорить вона.Людмила Маляр стурбована, що люди не дотримуються маскового режиму, карантинних обмежень, дистанції.На її переконання, якщо нічого не змінити, тоді Новорічно-Різдвяні свята ми можемо зустріти в «червоній» зоні.Втім, є ще час все виправити. Кожен має усвідомити свою відповідальність і дотримуватись карантинних обмежень. Хворі на коронавірус повинні ретельно виконувати настанови сімейного лікаря, а також ковельчани мають вакцинуватись.

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