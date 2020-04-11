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У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла

У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла
У Ковелі зіткнулися скутер та Mercedes, є постраждалі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася учора, 24 листопада, на перехресті вулиць Федьковича – Шевченка у Ковелі.

За кермом скутера Viper перебувала 73-річна місцева жителька. Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 43-річної жительки Ковеля.

Внаслідок автопригоди скутеристка отримала тілесні ушкодження.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла

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Теги: Ковель, ДТП, авто, скутер
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