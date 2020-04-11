У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Автопригода трапилася учора, 24 листопада, на перехресті вулиць Федьковича – Шевченка у Ковелі.



За кермом скутера Viper перебувала 73-річна місцева жителька. Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 43-річної жительки Ковеля.



Внаслідок автопригоди скутеристка отримала тілесні ушкодження.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зіткнулися скутер та Mercedes, є постраждалі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася учора, 24 листопада, на перехресті вулиць Федьковича – Шевченка у Ковелі.За кермом скутера Viper перебувала 73-річна місцева жителька. Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 43-річної жительки Ковеля.Внаслідок автопригоди скутеристка отримала тілесні ушкодження.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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